ЕС оценил прогресс Украины на пути к союзу — эфир Вечір.LIVE

ЕС оценил прогресс Украины на пути к союзу — эфир Вечір.LIVE

4 ноября 2025 г. 18:04

3 ноября 2025
31 октября 2025
3 ноября 2025
Гостями эфира Вечір.LIVE стали народные депутаты Алексей Кучеренко и Юлия Яцык, военный психолог Андрей Козинчук, член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц Виталий Войцеховский и авиационный эксперт Константин Криволап.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят отчет Еврокомиссии, в котором говорится, что Украина стала "твердым хорошистом" по прогрессу на пути к членству в ЕС.

Известно, что Черногория больше всего продвинулась к вступлению, а Украина достигла "впечатляющего прогресса в самых сложных условиях".

А Грузия, где пророссийское правительство фальсифицирует выборы и подавляет мирные протесты, "находится в свободном демократическом падении".

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал отчет Еврокомиссии по расширению.

Впоследствии глава государства заявил, что Украина примет только полноценное членство в ЕС. Это заявление прозвучало на фоне роста количества призывов к реформированию Союза перед его дальнейшим расширением.

3 ноября
