Україна
Відео

Вдова після загибелі чоловіка втілила його мрію — Жінки-фенікс
Вдова після загибелі чоловіка втілила його мрію — Жінки-фенікс

Вдова після загибелі чоловіка втілила його мрію — Жінки-фенікс

31 жовтня 2025 р. 22:29

Українка Ольга Журба поділиться історією втрати чоловіка на фронті під час повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема, жінка розповість, як втілила мрію чоловіка після його загибелі, заснувавши "Сад пам'яті.

Історію Ольги Журби дивіться у новому випуску проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Youtube-каналі Новини.LIVE.

Про що новий випуск "Жінки-фенікс. Жити попри все"

Ольга Журба втілила мрію свого загиблого чоловіка: у новому випуску "Жінки-Фенікс" показали історію сили та любові.

Українка Ольга Журба поділиться зворушливою історією про те, як втратила коханого чоловіка на війні, але знайшла спосіб зберегти його пам’ять. Після загибелі Романа Годованця, військового 24-ї ОМБр імені короля Данила, жінка вирішила втілити його мрію — висадити поле червоних троянд. Відтак, Ольга створила "Сад пам'яті.

Ідея цього саду народилася під час війни: Роман хотів після перемоги висадити поле червоних троянд для своєї дружини. Але після його загибелі Ольга вирішила зробити це сама. Разом із жінками, які також втратили своїх чоловіків на фронті, вона висаджує троянди в пам’ять про всіх, хто віддав життя за Україну.

Зауважимо, що проєкт "Жінки-Фенікс. Жити попри все" розповідає історії жінок, які втратили своїх чоловіків на війні. Цей проєкт покликаний відобразити справжню силу жінок, які попри біль знайшли в собі сили жити далі.

Нагадаємо, що нещодавно на війні загинув журналіст і військовий Вадим Підлипенський.

Раніше ми інформували, що на фронті загинув український журналіст та військовий Богдан Будай.

