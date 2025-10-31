Видео
Видео

Вдова после гибели мужа воплотила его мечту — Жінки-фенікс

Вдова после гибели мужа воплотила его мечту — Жінки-фенікс

31 октября 2025 г. 22:29

22:29 Вдова после гибели мужа воплотила его мечту — Жінки-фенікс

21:00 Помощь ВПЛ, пенсии и прожиточный минимум — интервью с Гетманцевым

18:09 Прицельное уничтожение российского Орешника — эфир Вечір.LIVE

13:26 РФ запускает ракеты, способные нести ядерку — эфир День.LIVE

12:52 5 критических ошибок на собеседовании

08:00 В США хотят протестировать ядерное оружие — эфир Ранок.LIVE

18:08 Взрыв в почтовом отделении в Киеве — эфир Вечір.LIVE

13:00 Трамп объявил о начале ядерных испытаний — эфир День.LIVE

08:00 О чем договорились Трамп и Си — эфир Ранок.LIVE

19:02 Насколько столица готова к зиме — эфир Київський час

Украинка Ольга Журба поделится историей потери мужа на фронте во время полномасштабной войны России против Украины. В частности, женщина расскажет, как воплотила мечту мужа после его гибели, основав "Сад памяти.

Историю Ольги Журбы смотрите в новом выпуске проекта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Youtube-канале Новини.LIVE.

О чем новый выпуск "Жінки-фенікс. Жити попри все"

Ольга Журба воплотила мечту своего погибшего мужа: в новом выпуске "Жінки-фенікс" показали историю силы и любви.

Украинка Ольга Журба поделится трогательной историей о том, как потеряла любимого мужа на войне, но нашла способ сохранить его память. После гибели Романа Годованца, военного 24-й ОМБр имени короля Даниила, женщина решила воплотить его мечту — высадить поле красных роз. Следовательно, Ольга создала "Сад памяти.

Идея этого сада родилась во время войны: Роман хотел после победы высадить поле красных роз для своей жены. Но после его гибели Ольга решила сделать это сама. Вместе с женщинами, которые также потеряли своих мужей на фронте, она высаживает розы в память обо всех, кто отдал жизнь за Украину.

Заметим, что проект "Жінки-фенікс. Жити попри все" рассказывает истории женщин, которые потеряли своих мужей на войне. Этот проект призван отразить настоящую силу женщин, которые несмотря на боль нашли в себе силы жить дальше.

Напомним, что недавно на войне погиб журналист и военный Вадим Пидлипенский.

Ранее мы информировали, что на фронте погиб украинский журналист и военный Богдан Будай.

