Вдова после гибели мужа воплотила его мечту — Жінки-фенікс

Украинка Ольга Журба поделится историей потери мужа на фронте во время полномасштабной войны России против Украины. В частности, женщина расскажет, как воплотила мечту мужа после его гибели, основав "Сад памяти.
О чем новый выпуск "Жінки-фенікс. Жити попри все"
Ольга Журба воплотила мечту своего погибшего мужа: в новом выпуске "Жінки-фенікс" показали историю силы и любви.
Украинка Ольга Журба поделится трогательной историей о том, как потеряла любимого мужа на войне, но нашла способ сохранить его память. После гибели Романа Годованца, военного 24-й ОМБр имени короля Даниила, женщина решила воплотить его мечту — высадить поле красных роз. Следовательно, Ольга создала "Сад памяти.
Идея этого сада родилась во время войны: Роман хотел после победы высадить поле красных роз для своей жены. Но после его гибели Ольга решила сделать это сама. Вместе с женщинами, которые также потеряли своих мужей на фронте, она высаживает розы в память обо всех, кто отдал жизнь за Украину.
Заметим, что проект "Жінки-фенікс. Жити попри все" рассказывает истории женщин, которые потеряли своих мужей на войне. Этот проект призван отразить настоящую силу женщин, которые несмотря на боль нашли в себе силы жить дальше.
