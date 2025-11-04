Відео
Відео

Як отримати тисячу в межах "Зимової підтримки" — ефір День.LIVE

Як отримати тисячу в межах "Зимової підтримки" — ефір День.LIVE

04 листопада 2025 р. 12:57

Цьогоріч українці знову зможуть отримати тисячу гривень від держави в межах "Зимової підтримки". Подати заявку на отримання коштів можна буде з 15 листопада до 15 грудня.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 4 листопада.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;
  • військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов;
  • речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;
  • народний депутат України, 1-4 та 6-го скликань Іван Заєць;
  • начальник Часовоярської міської Військової адміністрації Сергій Чаус;
  • військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
  • полковник, Речник оперативного командування ОК Захід Сухопутних військ ЗС України Олег Домбровський.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Українці отримають 1000 гривень допомоги, а соціально вразливі громадяни — ще додаткові 6500 гривень;
  • Подати заявку на участь у державній програмі "Зимова підтримка" можна буде з 15 листопада до 15 грудня.

Раніше ми інформували про "Зимову підтримку" від держави та виплати.

Також ми повідомляли, що доплати до пенсійних виплат УБД можуть зрости.

