Як отримати тисячу в межах "Зимової підтримки" — ефір День.LIVE

Цьогоріч українці знову зможуть отримати тисячу гривень від держави в межах "Зимової підтримки". Подати заявку на отримання коштів можна буде з 15 листопада до 15 грудня.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 4 листопада.
Гості ефіру День.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;
- військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов;
- речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;
- народний депутат України, 1-4 та 6-го скликань Іван Заєць;
- начальник Часовоярської міської Військової адміністрації Сергій Чаус;
- військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
- полковник, Речник оперативного командування ОК Захід Сухопутних військ ЗС України Олег Домбровський.
Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- Українці отримають 1000 гривень допомоги, а соціально вразливі громадяни — ще додаткові 6500 гривень;
- Подати заявку на участь у державній програмі "Зимова підтримка" можна буде з 15 листопада до 15 грудня.
