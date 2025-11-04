Як отримати тисячу в межах "Зимової підтримки" — ефір День.LIVE

Цьогоріч українці знову зможуть отримати тисячу гривень від держави в межах "Зимової підтримки". Подати заявку на отримання коштів можна буде з 15 листопада до 15 грудня.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 4 листопада.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;

військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов;

речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;

народний депутат України, 1-4 та 6-го скликань Іван Заєць;

начальник Часовоярської міської Військової адміністрації Сергій Чаус;

військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;

полковник, Речник оперативного командування ОК Захід Сухопутних військ ЗС України Олег Домбровський.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Українці отримають 1000 гривень допомоги, а соціально вразливі громадяни — ще додаткові 6500 гривень;

Подати заявку на участь у державній програмі "Зимова підтримка" можна буде з 15 листопада до 15 грудня.

Раніше ми інформували про "Зимову підтримку" від держави та виплати.

Також ми повідомляли, що доплати до пенсійних виплат УБД можуть зрости.