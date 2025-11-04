Как получить тысячу в рамках "Зимней поддержки" — эфир День.LIVE

В этом году украинцы снова смогут получить тысячу гривен от государства в рамках "Зимней поддержки". Подать заявку на получение средств можно будет с 15 ноября по 15 декабря.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 4 ноября.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;
- военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев;
- спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
- народный депутат Украины, 1-4 и 6-го созывов Иван Заец;
- начальник Часовоярской городской Военной администрации Сергей Чаус;
- военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
- полковник, спикер оперативного командования ОК Запад Сухопутных войск ВС Украины Олег Домбровский.
О чем будут говорить в эфире День.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Украинцы получат 1000 гривен помощи, а социально уязвимые граждане — еще дополнительные 6500 гривен;
- Подать заявку на участие в государственной программе "Зимняя поддержка" можно будет с 15 ноября по 15 декабря.
