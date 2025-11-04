Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Как получить тысячу в рамках "Зимней поддержки" — эфир День.LIVE arrow
Как получить тысячу в рамках "Зимней поддержки" — эфир День.LIVE

Как получить тысячу в рамках "Зимней поддержки" — эфир День.LIVE

4 ноября 2025 г. 12:57

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
обновлено:

12:57 Как получить тысячу в рамках "Зимней поддержки" — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 Ракеты Storm Shadow от Британии и удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2025
Text
обновлено:

17:50 В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:07 Заявления Трампа об окончании войны и Tomahawk — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 Эрдоган зовет Украину и Россию на переговоры — эфир Ранок.LIVE

31 октября 2025
Text
обновлено:

22:29 Вдова после гибели мужа воплотила его мечту — Жінки-фенікс

Text
обновлено:

21:00 Помощь ВПЛ, пенсии и прожиточный минимум — интервью с Гетманцевым

Text
обновлено:

18:09 Прицельное уничтожение российского Орешника — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:26 РФ запускает ракеты, способные нести ядерку — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

12:52 5 критических ошибок на собеседовании

Text

12:57 Как получить тысячу в рамках "Зимней поддержки" — эфир День.LIVE

Text

08:00 Ракеты Storm Shadow от Британии и удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2025
Text

17:50 В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 Заявления Трампа об окончании войны и Tomahawk — эфир День.LIVE

Text

08:00 Эрдоган зовет Украину и Россию на переговоры — эфир Ранок.LIVE

В этом году украинцы снова смогут получить тысячу гривен от государства в рамках "Зимней поддержки". Подать заявку на получение средств можно будет с 15 ноября по 15 декабря.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 4 ноября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;
  • военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев;
  • спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
  • народный депутат Украины, 1-4 и 6-го созывов Иван Заец;
  • начальник Часовоярской городской Военной администрации Сергей Чаус;
  • военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
  • полковник, спикер оперативного командования ОК Запад Сухопутных войск ВС Украины Олег Домбровский.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Украинцы получат 1000 гривен помощи, а социально уязвимые граждане — еще дополнительные 6500 гривен;
  • Подать заявку на участие в государственной программе "Зимняя поддержка" можно будет с 15 ноября по 15 декабря.

Ранее мы информировали о "Зимней поддержке" от государства и выплатах.

Также мы сообщали, что доплаты к пенсионным выплатам УБД могут вырасти.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:25 Быстрый путь в Молдову — схема для уклонистов на Одесчине

13:21 Рада определилась, будут ли воины получать награду за изобретения

13:15 Диденко удивила прогнозом — где ожидать бабье лето завтра

13:14 Словакия может снизить тариф на транзит газа для Украины

13:09 Мобильный интернет станет быстрее — Рада приняла закон

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:01 Бизнес может получить компенсацию — какое решение приняла Рада

13:00 Международная помощь — где ВПЛ доступны выплаты в 10,8 тыс. грн

Text

12:57 Как получить тысячу в рамках "Зимней поддержки" — эфир День.LIVE

12:52 На Одесчине, возле границы с Румынией, зона отдыха для водителей

12:51 Нардеп раскритиковала идею бесплатных 3000 км от Укрзализныци

13:25 Быстрый путь в Молдову — схема для уклонистов на Одесчине

13:21 Рада определилась, будут ли воины получать награду за изобретения

13:15 Диденко удивила прогнозом — где ожидать бабье лето завтра

13:14 Словакия может снизить тариф на транзит газа для Украины

13:09 Мобильный интернет станет быстрее — Рада приняла закон

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:01 Бизнес может получить компенсацию — какое решение приняла Рада

13:00 Международная помощь — где ВПЛ доступны выплаты в 10,8 тыс. грн

12:52 На Одесчине, возле границы с Румынией, зона отдыха для водителей

12:51 Нардеп раскритиковала идею бесплатных 3000 км от Укрзализныци

12:35 Дрова для отопления — где купить официально и какая цена 1 м³

19:47 Судьба ООН — на что способна сегодня эта организация

23 октября

22:33 Перевод часов на зимнее время — как это влияет на одесситов

22 октября

22:33 Туристический сезон 2025 — в Одессе увеличился поток отдыхающих

21 октября

22:43 Осенние цены Привоза — что покупают одесситы, меняется ли спрос

20 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

17 октября

19:47 Цены на рынках в Одессе — какие продукты подорожали

16 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — что изменится для горожан

15 октября

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

14 октября

22:33 Идентификация героев в Одессе — как работает полевой морг сегодня

13 октября

16:43 Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

Text

12:57 Как получить тысячу в рамках "Зимней поддержки" — эфир День.LIVE

Text

08:00 Ракеты Storm Shadow от Британии и удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

3 ноября
Text

17:50 В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 Заявления Трампа об окончании войны и Tomahawk — эфир День.LIVE

Text

08:00 Эрдоган зовет Украину и Россию на переговоры — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Ракеты Storm Shadow от Британии и удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

Ракеты Storm Shadow от Британии и удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2025 г. 8:00
В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE

В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE

3 ноября 2025 г. 17:50
Заявления Трампа об окончании войны и Tomahawk — эфир День.LIVE

Заявления Трампа об окончании войны и Tomahawk — эфир День.LIVE

3 ноября 2025 г. 13:07
Эрдоган зовет Украину и Россию на переговоры — эфир Ранок.LIVE

Эрдоган зовет Украину и Россию на переговоры — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2025 г. 8:00
Вдова после гибели мужа воплотила его мечту — Жінки-фенікс

Вдова после гибели мужа воплотила его мечту — Жінки-фенікс

31 октября 2025 г. 22:29
Помощь ВПЛ, пенсии и прожиточный минимум — интервью с Гетманцевым

Помощь ВПЛ, пенсии и прожиточный минимум — интервью с Гетманцевым

31 октября 2025 г. 21:00
Прицельное уничтожение российского Орешника — эфир Вечір.LIVE

Прицельное уничтожение российского Орешника — эфир Вечір.LIVE

31 октября 2025 г. 18:09
РФ запускает ракеты, способные нести ядерку — эфир День.LIVE

РФ запускает ракеты, способные нести ядерку — эфир День.LIVE

31 октября 2025 г. 13:26

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации