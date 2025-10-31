Відео
Україна
Прицільне знищення російського Орєшніка — ефір Вечір.LIVE

Прицільне знищення російського Орєшніка — ефір Вечір.LIVE

31 жовтня 2025 р. 18:09

Голова СБУ Василь Малюк повідомив про успішну ліквідацію російського комплексу "Орєшнік" у Капустиному Яру. Це одна з трьох установок, що є в росіян.

Про це та не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE

Про що ефір Вечір.LIVE

В ексклюзивному вечірньому ефірі обговоримо таке:

  • сили СБУ, ГУР та СЗР знищили "Орєшнік". За даними Президента України Володимира Зеленського, загарбники мали три постріли установки, з яких використали один. Однак ворог має можливість пустити в дію ще 6 пострілів;
  • рекордне падіння експорту російських нафтопродуктів;
  • розробка мирного плану України разом із союзниками.

Почути експертну думку в нашому ефірі ви зможете від таких гостей:

  • голови Advanter Group Андрія Длігача;
  • економічного експерта Юрія Гаврилечка;
  • голови правління Центру стратегічних досліджень Павла Жовніренка;
  • доктора політичних наук Максима Розумного;
  • головного редактора "Лучшее радио" (Ізраїль) Цві Зільбера;
  • професора Манхетенського університету в Нью-Йорку (США) Ігоря Айзенберга.

Нагадаємо, що про успішне ураження "Орєшніка" повідомив очільник СБУ Василь Малюк у п'ятницю, 31 жовтня. Військові провели спецоперацію з ліквідації установки ще влітку 2023 року.

Також ми повідомляли, що Україна разом із США та ЄС працюють над мирним планом, де будуть чітко представлені інтереси Києва. Керівник ОП Андрій Єрмак запевнив, що жодних інших планів від окремих країн не існує.

