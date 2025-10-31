Видео
Прицельное уничтожение российского Орешника — эфир Вечір.LIVE

Прицельное уничтожение российского Орешника — эфир Вечір.LIVE

31 октября 2025 г. 18:09

18:09 Прицельное уничтожение российского Орешника — эфир Вечір.LIVE

13:26 РФ запускает ракеты, способные нести ядерку — эфир День.LIVE

12:52 5 критических ошибок на собеседовании

08:00 В США хотят протестировать ядерное оружие — эфир Ранок.LIVE

18:08 Взрыв в почтовом отделении в Киеве — эфир Вечір.LIVE

13:00 Трамп объявил о начале ядерных испытаний — эфир День.LIVE

08:00 О чем договорились Трамп и Си — эфир Ранок.LIVE

19:02 Насколько столица готова к зиме — эфир Київський час

18:10 В НАТО пригрозили России ударом по Москве — эфир Вечір.LIVE

13:00 Трамп лично контролирует санкции против РФ — эфир День.LIVE

18:08 Взрыв в почтовом отделении в Киеве — эфир Вечір.LIVE

Председатель СБУ Василий Малюк сообщил об успешной ликвидации российского комплекса "Орешник" в Капустином Яру. Это одна из трех установок, которые есть у россиян.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир Вечір.LIVE

В эксклюзивном вечернем эфире обсудим следующее:

  • силы СБУ, ГУР и СВР уничтожили "Орешник". По данным Президента Украины Владимира Зеленского, захватчики имели три выстрела установки, из которых использовали один. Однако враг имеет возможность пустить в действие еще 6 выстрелов;
  • рекордное падение экспорта российских нефтепродуктов;
  • разработка мирного плана Украины вместе с союзниками.

Услышать экспертное мнение в нашем эфире вы сможете от таких гостей:

  • главы Advanter Group Андрея Длигача;
  • экономического эксперта Юрия Гаврилечко;
  • председателя правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко;
  • доктора политических наук Максима Разумного;
  • главного редактора "Лучшее радио" (Израиль) Цви Зильбера;
  • профессора Манхэттенского университета в Нью-Йорке (США) Игоря Айзенберга.

Напомним, что об успешном поражении "Орешника" сообщил глава СБУ Василий Малюк в пятницу, 31 октября. Военные провели спецоперацию по ликвидации установки еще летом 2023 года.

Также мы сообщали, что Украина вместе с США и ЕС работают над мирным планом, где будут четко представлены интересы Киева. Руководитель ОП Андрей Ермак заверил, что никаких других планов от отдельных стран не существует.

