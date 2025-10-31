Прицельное уничтожение российского Орешника — эфир Вечір.LIVE

Председатель СБУ Василий Малюк сообщил об успешной ликвидации российского комплекса "Орешник" в Капустином Яру. Это одна из трех установок, которые есть у россиян.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир Вечір.LIVE

В эксклюзивном вечернем эфире обсудим следующее:

силы СБУ, ГУР и СВР уничтожили "Орешник". По данным Президента Украины Владимира Зеленского, захватчики имели три выстрела установки, из которых использовали один. Однако враг имеет возможность пустить в действие еще 6 выстрелов;

рекордное падение экспорта российских нефтепродуктов;

разработка мирного плана Украины вместе с союзниками.

Услышать экспертное мнение в нашем эфире вы сможете от таких гостей:

главы Advanter Group Андрея Длигача;

экономического эксперта Юрия Гаврилечко;

председателя правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко;

доктора политических наук Максима Разумного;

главного редактора "Лучшее радио" (Израиль) Цви Зильбера;

профессора Манхэттенского университета в Нью-Йорке (США) Игоря Айзенберга.

Напомним, что об успешном поражении "Орешника" сообщил глава СБУ Василий Малюк в пятницу, 31 октября. Военные провели спецоперацию по ликвидации установки еще летом 2023 года.

Также мы сообщали, что Украина вместе с США и ЕС работают над мирным планом, где будут четко представлены интересы Киева. Руководитель ОП Андрей Ермак заверил, что никаких других планов от отдельных стран не существует.