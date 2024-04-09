Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Мобилизация коррупционеров — депутат объяснил, возможно ли это в Украине arrow
Мобилизация коррупционеров — депутат объяснил, возможно ли это в Украине

Мобилизация коррупционеров — депутат объяснил, возможно ли это в Украине

9 апреля 2024 г. 11:41

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:41 Мобилизация коррупционеров — депутат объяснил, возможно ли это в Украине

Text

11:09 Политолог объяснил, стоит ли мобилизовать осужденных

Text

09:57 Какая ситуация в Белополье после авиаобстрелов россиян — глава громады рассказал о последствиях

Text

07:59 Зеленский обратился к народу — эфир Новини.LIVE

8 апреля 2024
Text

23:07Жители Северной Америки наблюдали редкое солнечное затмение — эксклюзив Новини.LIVE

Text

22:45 Трагическая смерть подростка в столичном фуникулере, ситуация в Харькове — новости за 8 апреля

Text

20:55 В ВСУ призвали отправить работников ТЦК СП на фронт — боец ошарашил заявлением

Text

20:19 Сценарии конца войны и что ждет Россию и мир — Александр Алферов в эфире Новини.LIVE

Text

19:00 Пономарев объяснил, почему эта война закончится не в Украине, а в Москве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:31 Когда ждать следующего массового обстрела Украины — Александр Коваленко в эфире Новини.LIVE

Text

11:41 Мобилизация коррупционеров — депутат объяснил, возможно ли это в Украине

Text

11:09 Политолог объяснил, стоит ли мобилизовать осужденных

Text

09:57 Какая ситуация в Белополье после авиаобстрелов россиян — глава громады рассказал о последствиях

Text

07:59 Зеленский обратился к народу — эфир Новини.LIVE

8 апреля 2024
Text

23:07 Жители Северной Америки наблюдали редкое солнечное затмение — эксклюзив Новини.LIVE

Text

22:45 Трагическая смерть подростка в столичном фуникулере, ситуация в Харькове — новости за 8 апреля

Text

20:55 В ВСУ призвали отправить работников ТЦК СП на фронт — боец ошарашил заявлением

Text

20:19 Сценарии конца войны и что ждет Россию и мир — Александр Алферов в эфире Новини.LIVE

Text

19:00 Пономарев объяснил, почему эта война закончится не в Украине, а в Москве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:31 Когда ждать следующего массового обстрела Украины — Александр Коваленко в эфире Новини.LIVE

В последнее время в Украине продолжаются дискуссии о том, стоит ли мобилизовать коррупционеров, находящихся в местах лишения свободы. Член партии "Слуга народа" Олег Семинский считает, что люди, совершившие незначительные наказания, могут подпадать под мобилизационные процессы.

Об этом чиновник сказал в эфире Ранок.LIVE.

Нужно ли мобилизовать коррупционеров в Украине

Семинский рассказал, что за незначительные преступления люди могут служить в армии, если имеют такое желание. Но он подчеркнул, что это лишь незначительные нарушения, в частности, такие как непреднамеренное ДТП или мелкая кража. Относительно мобилизации коррупционеров он сомневается.

"Ну, Уголовный Кодекс предусматривает залог и выход в случае с коррупционерами, но за легкие преступления можно людей призывать, а за тяжкие нет, потому что тогда неизвестно поведение человека, как он поведет себя в боевой ситуации", — сказал член партии "Слуга народа".

Отвечая на вопрос, будет ли такая норма в законопроекте касаться тех, кто сейчас отбывает наказание, или уже отбывших и желающих присоединиться к Вооруженным силам, Семинский заявил, что это будет подробно обсуждаться уже на заседании Верховной Рады. По его словам, неизвестно, как рассматривались правки и какими мотивами руководствовался Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, ведь он работает в закрытом формате.

"Мы хотим принять законы, которые в большей части не будут противоречить нормам Конституции и будут сбалансированы, урегулируют и наладят все процессы призыва", — подчеркнул чиновник.

Напомним, политолог Олег Лесной заявил, что вполне допустимо, если коррупционер "смоет свое преступление кровью врага". Украинской армии не нужно терять ресурсы, а наоборот, пополнять человеческие резервы.

Также мы писали, что адвокат, волонтер Сергей Костыра рассказал, почему призывать на военную службу заключенных может быть опасно украинской армии.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

11:57 Расстрел украинских пленных в Крынках — появились новые детали расследования

11:55 Убийство молодого человека в киевском фуникулере — подозреваемый находится в СИЗО

11:45 Хранили и распространяли детскую порнографию — что угрожает одесситам

11:42 Реал Мадрид против Манчестер Сити — анонс и прогноз на матч ЛЧ

Text

11:41 Мобилизация коррупционеров — депутат объяснил, возможно ли это в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:28 Усилят ПВО и предоставят боеприпасы — Макрон и Сунак договорились о поддержке Украины

11:27 Денежная помощь в 54 тыс. грн на семью — кто может получить

11:26 В Киеве прощаются с павшими Героями Сергеем Коновалом и Тарасом Петришиным — репортаж Новини.LIVE

11:15 Кто из одесситов сегодня останется без воды — список адресов

Text

11:09 Политолог объяснил, стоит ли мобилизовать осужденных

11:57 Расстрел украинских пленных в Крынках — появились новые детали расследования

11:55 Убийство молодого человека в киевском фуникулере — подозреваемый находится в СИЗО

11:45 Хранили и распространяли детскую порнографию — что угрожает одесситам

11:42 Реал Мадрид против Манчестер Сити — анонс и прогноз на матч ЛЧ

11:28 Усилят ПВО и предоставят боеприпасы — Макрон и Сунак договорились о поддержке Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:27 Денежная помощь в 54 тыс. грн на семью — кто может получить

11:26 В Киеве прощаются с павшими Героями Сергеем Коновалом и Тарасом Петришиным — репортаж Новини.LIVE

11:15 Кто из одесситов сегодня останется без воды — список адресов

10:48 УЕФА предупредили про возможность теракта на матчах 1/4 Лиги чемпионов

10:46 Самые лучшие условия для беженцев из Украины — ТОП-5 стран

06:40 Цены на металлолом в апреле — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

05:42 Взрыв дрона на ЗАЭС — почему Россия возобновила ядерный шантаж

8 апреля 2024

18:40 Солнечная корона — как на одесситов влияет полное затмение

7 апреля 2024

18:45 Полгода войны с Хамасом — итоги, потери и перспективы Израиля

05:42 Атака на Морозовск — какую российскую авиатехнику уничтожили украинские дроны

6 апреля 2024
обновлено:

09:39 Одесситов спросили, что они знают о НАТО — ответы разделились

05:42 Удары по Киеву и Харькову — почему Россия начала использовать новое оружие

5 апреля 2024

18:10 Украинский вопрос "портит" выборы в Польше, или Почему Туск подыгрывает националистам

15:26 Скандальное убийство Салтанат Нукеновой — детали супружеской жизни и судебного дела Бишимбаева

09:00 ТОП-5 заболеваний украинцев из-за войны — какие лекарства больше всего пользуются спросом

Text

11:41 Мобилизация коррупционеров — депутат объяснил, возможно ли это в Украине

Text

11:09 Политолог объяснил, стоит ли мобилизовать осужденных

Text

09:57 Какая ситуация в Белополье после авиаобстрелов россиян — глава громады рассказал о последствиях

Text

07:59 Зеленский обратился к народу — эфир Новини.LIVE

8 апреля 2024
Text

23:07 Жители Северной Америки наблюдали редкое солнечное затмение — эксклюзив Новини.LIVE

Text

22:45 Трагическая смерть подростка в столичном фуникулере, ситуация в Харькове — новости за 8 апреля

Text

20:55 В ВСУ призвали отправить работников ТЦК СП на фронт — боец ошарашил заявлением

Text

20:19 Сценарии конца войны и что ждет Россию и мир — Александр Алферов в эфире Новини.LIVE

Text

19:00 Пономарев объяснил, почему эта война закончится не в Украине, а в Москве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:31 Когда ждать следующего массового обстрела Украины — Александр Коваленко в эфире Новини.LIVE