Мобилизация коррупционеров — депутат объяснил, возможно ли это в Украине

В последнее время в Украине продолжаются дискуссии о том, стоит ли мобилизовать коррупционеров, находящихся в местах лишения свободы. Член партии "Слуга народа" Олег Семинский считает, что люди, совершившие незначительные наказания, могут подпадать под мобилизационные процессы.

Об этом чиновник сказал в эфире Ранок.LIVE.

Нужно ли мобилизовать коррупционеров в Украине

Семинский рассказал, что за незначительные преступления люди могут служить в армии, если имеют такое желание. Но он подчеркнул, что это лишь незначительные нарушения, в частности, такие как непреднамеренное ДТП или мелкая кража. Относительно мобилизации коррупционеров он сомневается.

"Ну, Уголовный Кодекс предусматривает залог и выход в случае с коррупционерами, но за легкие преступления можно людей призывать, а за тяжкие нет, потому что тогда неизвестно поведение человека, как он поведет себя в боевой ситуации", — сказал член партии "Слуга народа".

Отвечая на вопрос, будет ли такая норма в законопроекте касаться тех, кто сейчас отбывает наказание, или уже отбывших и желающих присоединиться к Вооруженным силам, Семинский заявил, что это будет подробно обсуждаться уже на заседании Верховной Рады. По его словам, неизвестно, как рассматривались правки и какими мотивами руководствовался Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, ведь он работает в закрытом формате.

"Мы хотим принять законы, которые в большей части не будут противоречить нормам Конституции и будут сбалансированы, урегулируют и наладят все процессы призыва", — подчеркнул чиновник.

Напомним, политолог Олег Лесной заявил, что вполне допустимо, если коррупционер "смоет свое преступление кровью врага". Украинской армии не нужно терять ресурсы, а наоборот, пополнять человеческие резервы.

Также мы писали, что адвокат, волонтер Сергей Костыра рассказал, почему призывать на военную службу заключенных может быть опасно украинской армии.