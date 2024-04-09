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Нардеп розповів, якими будуть наслідки аудиту Генштабу і Міноборони

Нардеп розповів, якими будуть наслідки аудиту Генштабу і Міноборони

09 квітня 2024 р. 12:35

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11:41 Мобілізація корупціонерів — депутат пояснив, чи можливо це в Україні

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11:09 Політолог пояснив, чи варто мобілізувати засуджених

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09:57 Яка ситуація в Білопіллі після авіаобстрілів росіян — голова громади розповів про наслідки

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Заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, член партії "Слуга Народу" Олег Семінський став гостем ефіру Ранок.LIVE. Зокрема, він розповів про аудит Генерального штабу і Міністерства оборони, внаслідок якого більше військовослужбовців керівного складу будуть відправлені на передові позиції.

Свої думки Семінський висловив під час спілкування з ведучими Новини.LIVE Віталієм Прудиусом і Ольгою Волковою у вівторок, 9 квітня. 

Аудит Генштабу та Міністерства оборони

"За інформацією Генштабу, і президент згадував, що після ротації керівника Генштабу, одразу приступили до аудиту вже власне самого Генштабу. І за первинними результатами цього аудиту значна частина його співробітників вже передислоковані на "передок"", — розповів Семінський.

Заступник голови Комітету ВР також розповів, що аналогічні дії будуть проведені у Міноборони. Працівники цього відомства також можуть бути передислоковані на передові позиції фронту.

"Попереду ще аудит Міноборони. Тобто за результатами аудиту Міноборони думаю теж будуть результати, що більше людей з керівного складу, генерали, полковники, не виключено, що підуть на передок", — запевнив нардеп.

Раніше ми повідомляли, що останнім час в Україні тривають дискусії щодо того, чи варто мобілізувати корупціонерів, які перебувають у місцях позбавлення волі. Член партії "Слуга народу" Олег Семінський вважає, що люди, які вчинили незначні покарання можуть підпадати під мобілізаційні процеси.

Нагадаємо, політолог Олег Лісний заявив, що цілком припустимо, якщо корупціонер "змиє свій злочин кров'ю ворога". Українській армії не потрібно втрачати ресурси, а навпаки поповнювати людські резерви. 

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12:15 Ведеться розслідування дронової атаки на Одеську область 9 квітня — деталі

11:57 Розстріл українських полонених у Кринках — з'явилися нові деталі розслідування

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:55 Вбивство юнака в київському фунікулері — підозрюваний перебуває у СІЗО

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11:41 Мобілізація корупціонерів — депутат пояснив, чи можливо це в Україні

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