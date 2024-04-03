Нардеп рассказал, может ли призывный возраст остаться на уровне 27 лет

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что призывной возраст может остаться на уровне 27 лет.

Об этом он сказал в эфире Ранок.LIVE.

Мобилизация из 25 — может ли что-нибудь измениться

Впрочем, для этого нужно, чтобы в новом законопроекте о мобилизации мобилизационный возраст не уменьшали.

"По нормам законодательства силу имеет более свежий закон, который был принят. В таком случае будет иметь силу законопроект по мобилизации. Я думаю, что если будет решение 27-25 лет, то, возможно, будет вето президента", — сказал Дунда.

Напомним, Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон об уменьшении призывного возраста до 25 лет.

Также мы писали о том, что адвокат раскритиковал этот закон, ведь у мобилизованных не будет достаточно времени для подготовки к боевым действиям.