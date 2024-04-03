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Нардеп рассказал, может ли призывный возраст остаться на уровне 27 лет

Нардеп рассказал, может ли призывный возраст остаться на уровне 27 лет

3 апреля 2024 г. 14:14

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Народный депутат Украины от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что призывной возраст может остаться на уровне 27 лет.

Об этом он сказал в эфире Ранок.LIVE.

Мобилизация из 25 — может ли что-нибудь измениться

Впрочем, для этого нужно, чтобы в новом законопроекте о мобилизации мобилизационный возраст не уменьшали.

"По нормам законодательства силу имеет более свежий закон, который был принят. В таком случае будет иметь силу законопроект по мобилизации. Я думаю, что если будет решение 27-25 лет, то, возможно, будет вето президента", — сказал Дунда.

Напомним, Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон об уменьшении призывного возраста до 25 лет.

Также мы писали о том, что адвокат раскритиковал этот закон, ведь у мобилизованных не будет достаточно времени для подготовки к боевым действиям.

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