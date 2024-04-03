Нардеп розповів, чи може призовний вік залишитися на рівні 27 років

Народний депутат України від "Слуги народу" Олег Дунда заявив, що призовний вік може залишитися на рівні 27 років.

Про це він сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізація з 25 — чи може щось змінитися

Втім для цього потрібно, аби в новому законопроєкті про мобілізацію мобілізаційний вік не зменшували.

"По нормах законодавства силу має більш свіжий закон, який був ухвалений. У такому випадку буде мати силу законопроєкт по мобілізації. Я думаю, що якщо буде рішення 27-25 років, то можливо буде вето президента", — сказав Дунда.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон про зменшення призовного віку до 25 років.

Також ми писали про те, що адвокат розкритикував цей закон, адже мобілізовані не матимуть достатньо часу для підготовки до бойових дій.