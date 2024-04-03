Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардеп розповів, чи може призовний вік залишитися на рівні 27 років arrow
Нардеп розповів, чи може призовний вік залишитися на рівні 27 років

Нардеп розповів, чи може призовний вік залишитися на рівні 27 років

03 квітня 2024 р. 14:14

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

14:14 Нардеп розповів, чи може призовний вік залишитися на рівні 27 років

Text

13:02 Мобілізація пів мільйона українців — нардеп розповів, чи потрібна вона зараз

Text

12:32 Мобілізація українців з 25 років — адвокат розкритикував зниження призовного віку

Text

11:52 Білорусь готують до війни — що означає заява Лукашенка і чи може він напасти на Україну

Text

10:37 Деокупація України — експерт розповів, які шанси ЗСУ звільнити захоплені території

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:08Демобілізація строковиків — як відбуватиметься звільнення та чи підуть вони на фронт

Text

08:00 Важливе повідомлення від Зеленського — ефір Новини.LIVE

Text

03:47 Військовий експерт розповів, чи можуть США відмовити в допомозі Україні

Text

01:39 Муса Таіпов пояснив, чому США не поспішають надати новий пакет допомоги Україні

Text

00:15 Комаровський розповів, з якою проблемою зіштовхуються діти з аутизмом в Україні

Text

14:14 Нардеп розповів, чи може призовний вік залишитися на рівні 27 років

Text

13:02 Мобілізація пів мільйона українців — нардеп розповів, чи потрібна вона зараз

Text

12:32 Мобілізація українців з 25 років — адвокат розкритикував зниження призовного віку

Text

11:52 Білорусь готують до війни — що означає заява Лукашенка і чи може він напасти на Україну

Text

10:37 Деокупація України — експерт розповів, які шанси ЗСУ звільнити захоплені території

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:08 Демобілізація строковиків — як відбуватиметься звільнення та чи підуть вони на фронт

Text

08:00 Важливе повідомлення від Зеленського — ефір Новини.LIVE

Text

03:47 Військовий експерт розповів, чи можуть США відмовити в допомозі Україні

Text

01:39 Муса Таіпов пояснив, чому США не поспішають надати новий пакет допомоги Україні

Text

00:15 Комаровський розповів, з якою проблемою зіштовхуються діти з аутизмом в Україні

Народний депутат України від "Слуги народу" Олег Дунда заявив, що призовний вік може залишитися на рівні 27 років. 

Про це він сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізація з 25 — чи може щось змінитися

Втім для цього потрібно, аби в новому законопроєкті про мобілізацію мобілізаційний вік не зменшували.

"По нормах законодавства силу має більш свіжий закон, який був ухвалений. У такому випадку буде мати силу законопроєкт по мобілізації. Я думаю, що якщо буде рішення 27-25 років, то можливо буде вето президента", — сказав Дунда. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон про зменшення призовного віку до 25 років. 

Також ми писали про те, що адвокат розкритикував цей закон, адже мобілізовані не матимуть достатньо часу для підготовки до бойових дій. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:35 Уряд виділив мільярд гривень для облаштування укриттів у лікарнях

14:34 На Хмельниччині покарають жінку, яка напала на машину ТЦК

14:33 Українцям затвердили виплати до Дня Незалежності-2024 — які обіцяють суми

14:32 Артета не продовжив контракт з Арсеналом — що відомо

14:21 Україна та Фінляндія підписали безпекову угоду та ряд інших домовленостей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:19 У ГУР розповіли, коли планують повністю знищити Кримський міст

14:15 Миколаївські морпіхи опублікували кадри знищення ворожої сили

Text

14:14 Нардеп розповів, чи може призовний вік залишитися на рівні 27 років

14:10 Посол у Німеччині Макеєв звинуватив місцеву газету у пропаганді щодо війни в Україні

14:01 Поляки блокують три пункти пропуску — у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

14:35 Уряд виділив мільярд гривень для облаштування укриттів у лікарнях

14:34 На Хмельниччині покарають жінку, яка напала на машину ТЦК

14:33 Українцям затвердили виплати до Дня Незалежності-2024 — які обіцяють суми

14:32 Артета не продовжив контракт з Арсеналом — що відомо

14:21 Україна та Фінляндія підписали безпекову угоду та ряд інших домовленостей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:19 У ГУР розповіли, коли планують повністю знищити Кримський міст

14:15 Миколаївські морпіхи опублікували кадри знищення ворожої сили

14:10 Посол у Німеччині Макеєв звинуватив місцеву газету у пропаганді щодо війни в Україні

14:01 Поляки блокують три пункти пропуску — у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

13:55 Столтенберг прокоментував можливість нового наступу РФ

13:49 Грандіозне повернення ZARA в Україну — шокуючі ціни

06:30 Обстріли Калібрами — експерт розкрив наміри росіян

05:39 Чорний березень Чорноморського флоту РФ — які перемоги здобула Україна

2 квітня 2024

19:49 У Києві хочуть знести садибу Зеленських — що це за будинок і кому він заважає

19:00 Якою має бути зарплата в українського міністра — думки одеситів

05:06 Ratel Deminer — українська революційна розробка у боротьбі з мінними полями

1 квітня 2024
Оновлено

20:18 Одеський гумор не порівняти ні з чим — Олег Філімонов про 1 квітня

18:31 Залужний у Великій Британії, Данілов у Молдові — що це дасть Україні

14:00 Це не жарт — в Одесі до Дня сміху запустили перший фонтан

Ексклюзив

06:04 Третя посівна під обстрілами — скільки врожаю планують зібрати та що буде з цінами в Україні

Text

14:14 Нардеп розповів, чи може призовний вік залишитися на рівні 27 років

Text

13:02 Мобілізація пів мільйона українців — нардеп розповів, чи потрібна вона зараз

Text

12:32 Мобілізація українців з 25 років — адвокат розкритикував зниження призовного віку

Text

11:52 Білорусь готують до війни — що означає заява Лукашенка і чи може він напасти на Україну

Text

10:37 Деокупація України — експерт розповів, які шанси ЗСУ звільнити захоплені території

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:08 Демобілізація строковиків — як відбуватиметься звільнення та чи підуть вони на фронт

Text

08:00 Важливе повідомлення від Зеленського — ефір Новини.LIVE

Text

03:47 Військовий експерт розповів, чи можуть США відмовити в допомозі Україні

Text

01:39 Муса Таіпов пояснив, чому США не поспішають надати новий пакет допомоги Україні

Text

00:15 Комаровський розповів, з якою проблемою зіштовхуються діти з аутизмом в Україні