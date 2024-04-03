Мобілізація пів мільйона українців — нардеп розповів, чи потрібна вона зараз

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда зазначив, що зараз немає потреби мобілізовувати пів мільйона українців, натомість нам потрібні боєкомплекти.

Про це Дунда заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Україна потребує боєприпасів

За словами нардепа, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний й ексочільник Генштабу Сергій Шаптала переконали депутатів проголосувати закон про зменшення призовного віку до 25 років.

"Президент не приймає одноособове рішення, як і депутати у тому числі. Це процес дискусії, тобто, приходять на дуже важливі законопроєкти до сесійної зали представники Генштабу, Міноборони й переконують, що треба голосувати. При всій повазі до моїх колег, навряд чи у сесійному залі є люди, які достеменно розуміються на військовій справі. У цьому випадку виходив і Шаптала, і Залужний — говорили, що це конче потрібно державі, задля перемоги у цій війні", — сказав Дунда.

Втім, каже нардеп, Україна зараз більше потребує боєприпасів, ніж 500 тисяч мобілізованих.

"Й Шмигаль, й Сирський заявляли, що такої необхідності в мобілізації пів мільйона українців — немає. Я їх абсолютно розумію, бо станом на сьогодні основа потреба в ЗСУ боєкомплекти, засоби ураження, засоби захисту — це головне. Бо, я перепрошую, без артилерії ми воювати не зможемо, скільки б нас не було. Це більш необхідне і нагальне на сьогодні", — додав він.

Нагадаємо, нардеп від "Відновлення України" Артем Дмитрук заявляв, що Україні не потрібен новий законопроєкт про мобілізацію.

Також ми писали, що військкоми заявляють про те, що в Україні план мобілізації реалізується неповністю.