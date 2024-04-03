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Мобілізація пів мільйона українців — нардеп розповів, чи потрібна вона зараз

Мобілізація пів мільйона українців — нардеп розповів, чи потрібна вона зараз

03 квітня 2024 р. 13:02

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12:32 Мобілізація українців з 25 років — адвокат розкритикував зниження призовного віку

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11:52 Білорусь готують до війни — що означає заява Лукашенка і чи може він напасти на Україну

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10:37 Деокупація України — експерт розповів, які шанси ЗСУ звільнити захоплені території

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:08 Демобілізація строковиків — як відбуватиметься звільнення та чи підуть вони на фронт

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08:00 Важливе повідомлення від Зеленського — ефір Новини.LIVE

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03:47 Військовий експерт розповів, чи можуть США відмовити в допомозі Україні

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01:39 Муса Таіпов пояснив, чому США не поспішають надати новий пакет допомоги Україні

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Народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда зазначив, що зараз немає потреби мобілізовувати пів мільйона українців, натомість нам потрібні боєкомплекти. 

Про це Дунда заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Україна потребує боєприпасів

За словами нардепа, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний й ексочільник Генштабу Сергій Шаптала переконали депутатів проголосувати закон про зменшення призовного віку до 25 років.

"Президент не приймає одноособове рішення, як і депутати у тому числі. Це процес дискусії, тобто, приходять на дуже важливі законопроєкти до сесійної зали представники Генштабу, Міноборони й переконують, що треба голосувати. При всій повазі до моїх колег, навряд чи у сесійному залі є люди, які достеменно розуміються на військовій справі. У цьому випадку виходив і Шаптала, і Залужний — говорили, що це конче потрібно державі, задля перемоги у цій війні", — сказав Дунда. 

Втім, каже нардеп, Україна зараз більше потребує боєприпасів, ніж 500 тисяч мобілізованих. 

"Й Шмигаль, й Сирський заявляли, що такої необхідності в мобілізації пів мільйона українців — немає. Я їх абсолютно розумію, бо станом на сьогодні основа потреба в ЗСУ боєкомплекти, засоби ураження, засоби захисту — це головне. Бо, я перепрошую, без артилерії ми воювати не зможемо, скільки б нас не було. Це більш необхідне і нагальне на сьогодні", — додав він.

Нагадаємо, нардеп від "Відновлення України" Артем Дмитрук заявляв, що Україні не потрібен новий законопроєкт про мобілізацію

Також ми писали, що військкоми заявляють про те, що в Україні план мобілізації реалізується неповністю

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14:33 Українцям затвердили виплати до Дня Незалежності-2024 — які обіцяють суми

14:32 Артета не продовжив контракт з Арсеналом — що відомо

14:21 Україна та Фінляндія підписали безпекову угоду та ряд інших домовленостей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:19 У ГУР розповіли, коли планують повністю знищити Кримський міст

14:15 Миколаївські морпіхи опублікували кадри знищення ворожої сили

14:10 Посол у Німеччині Макеєв звинуватив місцеву газету у пропаганді щодо війни в Україні

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12:32 Мобілізація українців з 25 років — адвокат розкритикував зниження призовного віку

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11:52 Білорусь готують до війни — що означає заява Лукашенка і чи може він напасти на Україну

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10:37 Деокупація України — експерт розповів, які шанси ЗСУ звільнити захоплені території

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:08 Демобілізація строковиків — як відбуватиметься звільнення та чи підуть вони на фронт

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