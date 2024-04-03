Мобилизация полмиллиона украинцев — нардеп рассказал, нужна ли она сейчас

Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда отметил, что сейчас нет нужды мобилизовывать полмиллиона украинцев, но нам нужны боекомплекты.

Об этом Дунда заявил в эфире Ранок.LIVE.

Украина нуждается в боеприпасах

По словам нардепа, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и экс-глава Генштаба Сергей Шаптала убедили депутатов проголосовать закон об уменьшении призывного возраста до 25 лет.

"Президент не принимает единоличное решение, как и депутаты, в том числе. Это процесс дискуссии, то есть приходят на очень важные законопроекты в сессионный зал представители Генштаба, Минобороны и убеждают, что надо голосовать. При всем уважении к моим коллегам, вряд ли в сессионном зале есть люди, которые точно разбираются в военном деле. В этом случае выходил и Шаптала, и Залужный — говорили, что это крайне нужно государству, для победы в этой войне", — сказал Дунда.

Впрочем, говорит нардеп, Украина сейчас больше нуждается в боеприпасах, чем 500 тысяч мобилизованных.

"И Шмыгаль, и Сырский заявляли, что такой необходимости в мобилизации полмиллиона украинцев — нет. Я их абсолютно понимаю, потому что на сегодня основа потребность в ВСУ боекомплекты, средства поражения, средства защиты — это главное. Потому, я извиняюсь, без артиллерии мы воевать не сможем, сколько бы нас ни было. Это более необходимое и насущное на сегодня", — добавил он.

Напомним, нардеп от "Восстановления Украины" Артем Дмитрук заявлял, что Украине не требуется новый законопроект о мобилизации.

Также мы писали, что военными заявляют о том, что в Украине план мобилизации реализуется не полностью.