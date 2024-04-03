Мобілізація українців з 25 років — адвокат розкритикував зниження призовного віку

Адвокат Ростислав Кравець розкритикував новий закон про зниження призовного віку до 25. За його словами, мобілізовані матимуть мало часу на підготовку до бойових дій.

Про це він заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізація з 25 років — чи матимуть призовники час на підготовку

Ростислав Кравець додав, що зниження мобілізаційного віку може призвести до того, що менше молодих людей проходитимуть строкову службу.

"Яким чином відбувається командування, розпорядження живим ресурсом? Зменшили вік до 25 років. Не на час воєнного стану, не на час війни чи надзвичайних подій, а взагалі. Що це нам дає? Якщо ми прибираємо війну — значно менше молодих людей буде проходити строкову службу. Це навпаки гірше стає", — зазначив Ростислав Кравець.

Він також торкнувся питання щодо військової підготовки мобілізованих з 25 років.

"Якщо ми говоримо про воєнний стан — ми хочемо людей від 25 років місяць готувати й кудись направляти. А це правильний підхід з погляду якоїсь військової підготовки?" — сказав адвокат.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський днями також підписав указ про скасування статусу обмежено придатних.

Також ми детально розповідали про кримінальну відповідальність за ухилення від служби, який передбачає новий законопроєкт про мобілізацію.