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Мобілізація українців з 25 років — адвокат розкритикував зниження призовного віку

Мобілізація українців з 25 років — адвокат розкритикував зниження призовного віку

03 квітня 2024 р. 12:32

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12:32 Мобілізація українців з 25 років — адвокат розкритикував зниження призовного віку

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11:52 Білорусь готують до війни — що означає заява Лукашенка і чи може він напасти на Україну

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10:37 Деокупація України — експерт розповів, які шанси ЗСУ звільнити захоплені території

Text

09:08 Демобілізація строковиків — як відбуватиметься звільнення та чи підуть вони на фронт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Важливе повідомлення від Зеленського — ефір Новини.LIVE

Text

03:47 Військовий експерт розповів, чи можуть США відмовити в допомозі Україні

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01:39 Муса Таіпов пояснив, чому США не поспішають надати новий пакет допомоги Україні

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Адвокат Ростислав Кравець розкритикував новий закон про зниження призовного віку до 25. За його словами, мобілізовані матимуть мало часу на підготовку до бойових дій.

Про це він заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізація з 25 років — чи матимуть призовники час на підготовку

Ростислав Кравець додав, що зниження мобілізаційного віку може призвести до того, що менше молодих людей проходитимуть строкову службу. 

"Яким чином відбувається командування, розпорядження живим ресурсом? Зменшили вік до 25 років. Не на час воєнного стану, не на час війни чи надзвичайних подій, а взагалі. Що це нам дає? Якщо ми прибираємо війну — значно менше молодих людей буде проходити строкову службу. Це навпаки гірше стає", — зазначив Ростислав Кравець. 

Він також торкнувся питання щодо військової підготовки мобілізованих з 25 років. 

"Якщо ми говоримо про воєнний стан — ми хочемо людей від 25 років місяць готувати й кудись направляти. А це правильний підхід з погляду якоїсь військової підготовки?" — сказав адвокат. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський днями також підписав указ про скасування статусу обмежено придатних

Також ми детально розповідали про кримінальну відповідальність за ухилення від служби, який передбачає новий законопроєкт про мобілізацію.

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12:55 Окупанти вдарили авіабомбами по Сумщині — серед постраждалих є дитина

12:45 Зняття з військового обліку за 7 тисяч доларів — на Одещині викрили схему вивозу ухилянтів

12:40 Майк Тайсон розповів, чому насправді погодився на бій із Джейком Полом

12:31 США мають запасний варіант допомоги Україні на випадок перемоги Трампа, — Politico

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:30 З'явилися фото наслідків ракетного удару по Селидову на Донеччині — які збитки

12:23 ПриватБанк оновив правила отримання своїх карток — кого торкнуться зміни

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10:37 Деокупація України — експерт розповів, які шанси ЗСУ звільнити захоплені території

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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03:47 Військовий експерт розповів, чи можуть США відмовити в допомозі Україні

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01:39 Муса Таіпов пояснив, чому США не поспішають надати новий пакет допомоги Україні

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00:15 Комаровський розповів, з якою проблемою зіштовхуються діти з аутизмом в Україні

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23:24 Голова Ради резервістів Сухопутних військ спрогнозував, яким буде літо на фронті