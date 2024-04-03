Мобилизация украинцев с 25 лет — адвокат раскритиковал снижение призывного возраста

Адвокат Ростислав Кравец подверг критике новый закон о снижении призывного возраста до 25. По его словам, у мобилизованных будет мало времени на подготовку к боевым действиям.

Об этом он заявил в эфире Ранок.LIVE.

Мобилизация с 25 лет — будет ли в призывников время на подготовку

Ростислав Кравец добавил, что снижение мобилизационного возраста может привести к тому, что меньше молодых людей будет проходить срочную службу.

"Каким образом происходит командование, распоряжение живым ресурсом? Уменьшили возраст до 25 лет. Не на время военного положения, не на время войны или чрезвычайных событий, а вообще. Что это нам дает? Если мы убираем войну — значительно меньше молодых людей будут проходить строчную службу. Это наоборот хуже становится", — отметил Ростислав Кравец.

Он также затронул вопрос военной подготовки мобилизованных с 25 лет.

"Если мы говорим о военном положении — мы хотим людей от 25 лет месяц готовить и куда-то направлять. А это правильный подход с точки зрения какой-то военной подготовки?" — сказал адвокат.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский на днях также подписал указ об отмене статуса ограниченно пригодных.

Также мы подробно рассказывали об уголовной ответственности за уклонение от службы, предусматривающего новый законопроект о мобилизации.