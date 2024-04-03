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Мобилизация украинцев с 25 лет — адвокат раскритиковал снижение призывного возраста

Мобилизация украинцев с 25 лет — адвокат раскритиковал снижение призывного возраста

3 апреля 2024 г. 12:32

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12:32 Мобилизация украинцев с 25 лет — адвокат раскритиковал снижение призывного возраста

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11:52 Беларусь готовят к войне — что значит заявление Лукашенко и может ли он напасть на Украину

Text

10:37 Деокупация Украины — эксперт рассказал, какие шансы ВСУ освободить захваченные территории

Text

09:08 Демобилизация срочников — как будет происходить увольнение и пойдут ли они на фронт

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Важное сообщение от Зеленского — эфир Новини.LIVE

Text

03:47 Военный эксперт рассказал, могут ли США отказать в помощи Украине

Text

01:39 Муса Таипов объяснил, почему США не спешат предоставить новый пакет помощи Украине

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00:15 Комаровский рассказал, с какой проблемой сталкиваются дети с аутизмом в Украине

2 апреля 2024
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23:24 Глава Совета резервистов Сухопутных войск спрогнозировал, каким будет лето на фронте

Адвокат Ростислав Кравец подверг критике новый закон о снижении призывного возраста до 25. По его словам, у мобилизованных будет мало времени на подготовку к боевым действиям.

Об этом он заявил в эфире Ранок.LIVE.

Мобилизация с 25 лет — будет ли в призывников время на подготовку

Ростислав Кравец добавил, что снижение мобилизационного возраста может привести к тому, что меньше молодых людей будет проходить срочную службу.

"Каким образом происходит командование, распоряжение живым ресурсом? Уменьшили возраст до 25 лет. Не на время военного положения, не на время войны или чрезвычайных событий, а вообще. Что это нам дает? Если мы убираем войну — значительно меньше молодых людей будут проходить строчную службу. Это наоборот хуже становится", — отметил Ростислав Кравец.

Он также затронул вопрос военной подготовки мобилизованных с 25 лет.

"Если мы говорим о военном положении — мы хотим людей от 25 лет месяц готовить и куда-то направлять. А это правильный подход с точки зрения какой-то военной подготовки?" — сказал адвокат.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский на днях также подписал указ об отмене статуса ограниченно пригодных.

Также мы подробно рассказывали об уголовной ответственности за уклонение от службы, предусматривающего новый законопроект о мобилизации.

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13:29 Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии — о чем договорились

13:24 Порошенко будет баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах

13:22 Экс-футболиста Динамо с позором выгнали из клуба — причина удивляет

13:17 Блинкен сделал заявление о захвате Киева

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:15 Самый холодный день впереди — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые накроет снег

13:02 В ООН осудили удар по заводу в Татарстане, назвав его "гражданской инфраструктурой"

12:55 Оккупанты ударили авиабомбами по Сумщине — среди пострадавших есть ребенок

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12:32 Мобилизация украинцев с 25 лет — адвокат раскритиковал снижение призывного возраста

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11:52 Беларусь готовят к войне — что значит заявление Лукашенко и может ли он напасть на Украину

Text

10:37 Деокупация Украины — эксперт рассказал, какие шансы ВСУ освободить захваченные территории

Text

09:08 Демобилизация срочников — как будет происходить увольнение и пойдут ли они на фронт

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Важное сообщение от Зеленского — эфир Новини.LIVE

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03:47 Военный эксперт рассказал, могут ли США отказать в помощи Украине

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01:39 Муса Таипов объяснил, почему США не спешат предоставить новый пакет помощи Украине

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00:15 Комаровский рассказал, с какой проблемой сталкиваются дети с аутизмом в Украине

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23:24 Глава Совета резервистов Сухопутных войск спрогнозировал, каким будет лето на фронте