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Мобилизация и демобилизация в Украине — Кравец в эфире Новини.LIVE

Мобилизация и демобилизация в Украине — Кравец в эфире Новини.LIVE

22 апреля 2024 г. 19:00

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19:00 Мобилизация и демобилизация в Украине — Кравец в эфире Новини.LIVE

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18:05 Как Китай помогает России — Бутырская в эфире Новини.LIVE

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15:57 Буданов рассказал, собирается ли идти в политику

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15:27 Нардеп выразил опасения по поводу мобилизационного закона и ограничения прав для уклонистов

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13:23 Нардеп рассказал, когда появится законопроект о демобилизации и ротации

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11:38 Кадровые изменения в правительстве существуют на уровне слухов, — нардеп

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10:51 Работа между Радой и правительством ухудшилась — нардеп назвал причину

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09:39 Кадровые изменения в правительстве — нардеп рассказал, кто может попасть под увольнение

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08:00 Зеленский сделал важное заявление — эфир Новини.LIVE

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00:49 Комбат 3-й ОШБр ответил о шансах создания подразделений с заключенными для ВСУ по примеру России

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19:00 Мобилизация и демобилизация в Украине — Кравец в эфире Новини.LIVE

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18:05 Как Китай помогает России — Бутырская в эфире Новини.LIVE

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15:57 Буданов рассказал, собирается ли идти в политику

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15:27 Нардеп выразил опасения по поводу мобилизационного закона и ограничения прав для уклонистов

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13:23 Нардеп рассказал, когда появится законопроект о демобилизации и ротации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:38 Кадровые изменения в правительстве существуют на уровне слухов, — нардеп

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10:51 Работа между Радой и правительством ухудшилась — нардеп назвал причину

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09:39 Кадровые изменения в правительстве — нардеп рассказал, кто может попасть под увольнение

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08:00 Зеленский сделал важное заявление — эфир Новини.LIVE

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00:49 Комбат 3-й ОШБр ответил о шансах создания подразделений с заключенными для ВСУ по примеру России

Адвокат и юрист Ростислав Кравец стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет о мобилизации и демобилизации в Украине.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Прямой эфир Новини.LIVE

Ростислав Кравец вместе с ведущей Диной Бернацкой поговорят о мобилизации и демобилизации, нападении на полицейских в Винницкой области, незаконном пересечении границы, спецоперации россиян "Майдан-3.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко выразил опасения относительно того, что мобилизационный закон может разъединить общество. Особенно это касается привлечения уклонистов к ответственности.

Также народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Демченко рассказал, когда появится законопроект по демобилизации и ротации. По его словам, это может произойти в 2025 году.

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19:21 Военный, застреливший полицейского в Винницкой области, рассказал свою версию событий

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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