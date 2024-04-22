Мобилизация и демобилизация в Украине — Кравец в эфире Новини.LIVE

Адвокат и юрист Ростислав Кравец стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет о мобилизации и демобилизации в Украине.

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Ростислав Кравец вместе с ведущей Диной Бернацкой поговорят о мобилизации и демобилизации, нападении на полицейских в Винницкой области, незаконном пересечении границы, спецоперации россиян "Майдан-3.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко выразил опасения относительно того, что мобилизационный закон может разъединить общество. Особенно это касается привлечения уклонистов к ответственности.

Также народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Демченко рассказал, когда появится законопроект по демобилизации и ротации. По его словам, это может произойти в 2025 году.