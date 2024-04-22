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Мобілізація та демобілізація в Україні — Кравець в ефірі Новини.LIVE

Мобілізація та демобілізація в Україні — Кравець в ефірі Новини.LIVE

22 квітня 2024 р. 19:00

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19:00 Мобілізація та демобілізація в Україні — Кравець в ефірі Новини.LIVE

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18:05 Як Китай допомагає Росії — Бутирська в ефірі Новини.LIVE

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15:57 Буданов розповів, чи збирається йти у політику

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15:27 Нардеп висловив побоювання щодо мобілізаційного закону та обмеження прав для ухилянтів

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13:23 Нардеп розповів, коли з'явиться законопроєкт щодо демобілізації та ротації

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11:38 Кадрові зміни в уряді існують на рівні чуток, — нардеп

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10:51 Робота між Радою та урядом погіршилася — нардеп назвав причину

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09:39 Кадрові зміни в уряді — нардеп розповів, хто може потрапити під звільнення

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08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Новини.LIVE

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00:49 Комбат 3-ї ОШБр відповів про шанси створення підрозділів з в'язнів для ЗСУ за прикладом Росії

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19:00 Мобілізація та демобілізація в Україні — Кравець в ефірі Новини.LIVE

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18:05 Як Китай допомагає Росії — Бутирська в ефірі Новини.LIVE

Text

15:57 Буданов розповів, чи збирається йти у політику

Text

15:27 Нардеп висловив побоювання щодо мобілізаційного закону та обмеження прав для ухилянтів

Text

13:23 Нардеп розповів, коли з'явиться законопроєкт щодо демобілізації та ротації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:38 Кадрові зміни в уряді існують на рівні чуток, — нардеп

Text

10:51 Робота між Радою та урядом погіршилася — нардеп назвав причину

Text

09:39 Кадрові зміни в уряді — нардеп розповів, хто може потрапити під звільнення

Text

08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Новини.LIVE

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00:49 Комбат 3-ї ОШБр відповів про шанси створення підрозділів з в'язнів для ЗСУ за прикладом Росії

Адвокат та юрист Ростислав Кравець став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість про мобілізацію та демобілізацію в Україні.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Прямий ефір Новини.LIVE

Ростислав Кравець разом з ведучою Діною Бернацькою поговорять про мобілізацію та демобілізацію, напад на поліцейських у Вінницькій області, незаконний перетин кордону, спецоперацію росіян  "Майдан-3.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко висловив певні побоювання щодо того, що мобілізаційний закон може роз'єднати суспільство. Особливо це стосується притягнення ухилянтів до відповідальності. 

Також народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Демченко розповів, коли з'явиться законопроєкт щодо демобілізації та ротації. За його словами, це може статися протягом 2025 року.

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19:21 Військовий, який застрелив поліцейського на Вінниччині, розповів свою версію подій

19:12 Українців ніколи не стане більше — скільки нас залишиться після війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:10 Федоров розповів, коли в Україні запустять застосунок "Мрія" для школярів

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