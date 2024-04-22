Мобілізація та демобілізація в Україні — Кравець в ефірі Новини.LIVE

Адвокат та юрист Ростислав Кравець став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість про мобілізацію та демобілізацію в Україні.

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Ростислав Кравець разом з ведучою Діною Бернацькою поговорять про мобілізацію та демобілізацію, напад на поліцейських у Вінницькій області, незаконний перетин кордону, спецоперацію росіян "Майдан-3.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко висловив певні побоювання щодо того, що мобілізаційний закон може роз'єднати суспільство. Особливо це стосується притягнення ухилянтів до відповідальності.

Також народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Демченко розповів, коли з'явиться законопроєкт щодо демобілізації та ротації. За його словами, це може статися протягом 2025 року.