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Юрист объяснил, какие проблемы возникают из-за штрафов за неявку в ТЦК

Юрист объяснил, какие проблемы возникают из-за штрафов за неявку в ТЦК

9 апреля 2024 г. 14:11

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14:11 Юрист объяснил, какие проблемы возникают из-за штрафов за неявку в ТЦК

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12:35 Нардеп рассказал, какими будут последствия аудита Генштаба и Минобороны

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12:29 Эвакуация в Часовом Яру — сколько людей осталось в общине и есть ли среди них дети

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11:41 Мобилизация коррупционеров — депутат объяснил, возможно ли это в Украине

Text

11:09 Политолог объяснил, стоит ли мобилизовать осужденных

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09:57 Какая ситуация в Белополье после авиаобстрелов россиян — глава громады рассказал о последствиях

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Заслуженный юрист Украины, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко стал гостем эфира Ранок.LIVE. Он объяснил, какие недостатки характерны для системы штрафов за неявку в территориальные центры комплектования и социальной поддержки .

Об этом Пилипенко говорил с ведущими Новини.LIVE Виталием Прудиусом и Ольгой Волковой во вторник, 9 апреля.

Штрафы за неявку в ТЦК

"У меня есть пример моего товарища, который пришел в военкомат, чтобы пройти медицинскую комиссию. Самостоятельно пришел. А ему говорят: "Так вы у нас в базе уклонистов. У нас есть данные, что мы вам не могли трижды повестку вручить. Так мы вас не допустим в медкомиссию. Штраф сначала заплатите", — рассказал Пилипенко.

Юрист подчеркнул, что назначать штрафы могут сами работники ТЦК и СП. Судебные инстанции не принимают участия в принятии решения о денежном взыскании.

"Надо будет уточнить, кто имеет право налагать административное взыскание. Пока такое право имеют работники ТЦК. Согласно их постановлениям нужно идти платить штраф. Если мы поставим такую меру пресечения, как районный суд по местонахождению ТЦК или по месту проживания, в кавычках, "уклоняющаяся", то будет уже некий правовой предохранитель", — считает Пилипенко.

Военнообязанный, получивший штраф, должен иметь право на адвоката, выяснение обстоятельств наложения взыскания и на каком основании был назначен штраф

"Когда идешь в суд, то можно пользоваться услугами адвоката, установить все обстоятельства, истребовать объяснения, по каким основаниям составлен протокол о штрафе. А здесь суда нет и ты даже не знаешь, кому и что доказать", — пояснил юрист.

Заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, член партии "Слуга народа" Олег Семинский рассказал об аудите Генерального штаба и Министерства обороны, в результате которого больше военнослужащих руководящего состава будут отправлены на передовые позиции.

В последнее время в Украине продолжаются дискуссии о том, стоит ли мобилизовать коррупционеров, находящихся в местах лишения свободы. Член партии "Слуга народа" Олег Семинский считает, что люди, совершившие незначительные наказания, могут подпадать под мобилизационные процессы.

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14:24 Россияне могут принять участие в Олимпиаде-2024 — в МОК направлен официальный запрос

обновлено:

14:17 Воздушная тревога в Харькове и области — РФ выпустила управляемые авиабомбы

14:06 Зарплаты украинских учителей — как изменились суммы в 2024 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:57 Подозреваемый не признает вину — в ГБР о новых деталях трагедии в киевском фуникулере

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20:55 В ВСУ призвали отправить работников ТЦК СП на фронт — боец ошарашил заявлением