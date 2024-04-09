Юрист объяснил, какие проблемы возникают из-за штрафов за неявку в ТЦК

Заслуженный юрист Украины, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко стал гостем эфира Ранок.LIVE. Он объяснил, какие недостатки характерны для системы штрафов за неявку в территориальные центры комплектования и социальной поддержки .

Об этом Пилипенко говорил с ведущими Новини.LIVE Виталием Прудиусом и Ольгой Волковой во вторник, 9 апреля.

Штрафы за неявку в ТЦК

"У меня есть пример моего товарища, который пришел в военкомат, чтобы пройти медицинскую комиссию. Самостоятельно пришел. А ему говорят: "Так вы у нас в базе уклонистов. У нас есть данные, что мы вам не могли трижды повестку вручить. Так мы вас не допустим в медкомиссию. Штраф сначала заплатите", — рассказал Пилипенко.

Юрист подчеркнул, что назначать штрафы могут сами работники ТЦК и СП. Судебные инстанции не принимают участия в принятии решения о денежном взыскании.

"Надо будет уточнить, кто имеет право налагать административное взыскание. Пока такое право имеют работники ТЦК. Согласно их постановлениям нужно идти платить штраф. Если мы поставим такую меру пресечения, как районный суд по местонахождению ТЦК или по месту проживания, в кавычках, "уклоняющаяся", то будет уже некий правовой предохранитель", — считает Пилипенко.

Военнообязанный, получивший штраф, должен иметь право на адвоката, выяснение обстоятельств наложения взыскания и на каком основании был назначен штраф

"Когда идешь в суд, то можно пользоваться услугами адвоката, установить все обстоятельства, истребовать объяснения, по каким основаниям составлен протокол о штрафе. А здесь суда нет и ты даже не знаешь, кому и что доказать", — пояснил юрист.

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