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Юрист пояснив, які проблеми виникають через штрафи за неявку у ТЦК

Юрист пояснив, які проблеми виникають через штрафи за неявку у ТЦК

09 квітня 2024 р. 14:11

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12:29 Евакуація у Часовому Ярі — скільки людей лишилось у громаді й чи є серед них діти

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11:41 Мобілізація корупціонерів — депутат пояснив, чи можливо це в Україні

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11:09 Політолог пояснив, чи варто мобілізувати засуджених

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09:57 Яка ситуація в Білопіллі після авіаобстрілів росіян — голова громади розповів про наслідки

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Заслужений юрист України, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко став гостем ефіру Ранок.LIVE. Він роз'яснив, які недоліки характерні для системи штрафів за неявку у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки

Про це Пилипенко говорив з ведучими Новини.LIVE Віталієм Прудіусом і Ольгою Волковою у вівторок, 9 квітня.

Штрафи за неявку в ТЦК

"У мене є приклад мого товариша, який прийшов у військомат, щоб пройти медичну комісію. Самостійно прийшов. А йому кажуть: "Так ви у нас в базі ухилянтів. У нас є дані, що ми вам тричі не могли повістку вручити. То ми вас не допустимо до медкомісії. Штраф спочатку заплатіть", — розповів Пилипенко.   

Юрист наголосив, що наразі призначати штрафи можуть самі працівники ТЦК та СП. Судові інстанції не беруть участі у прийнятті рішення про грошове стягнення.

"Треба буде уточнити, хто має право накладати адміністративне стягнення. Поки що таке право мають працівники ТЦК. Згідно з їх постановами треба іти платити штраф. Якщо ми поставимо такий запобіжний захід, як районий суд по місцезнаходження ТЦК чи по місцю проживанн, в лапках, "ухилянта", то буде вже такий собі запобіжник правовий", — вважає Пилипенко.

Військовозобов'язаний, який отримав штраф, повинен мати право на адвоката, з'ясування обставин накладення стягнення та на якій підставі було призначено штраф 

"Коли ідеш до суду, то можна користуватися послугами адвоката, встановити всі обставини, витребувати пояснення, на яких підставах складено протокол про штраф. А тут суду нема і ти навіть не знаєш, кому і що довести", — пояснив юрист. 

Заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, член партії "Слуга народу" Олег Семінський розповів про аудит Генерального штабу і Міністерства оборони, внаслідок якого більше військовослужбовців керівного складу будуть відправлені на передові позиції.

Останнім час в Україні тривають дискусії щодо того, чи варто мобілізувати корупціонерів, які перебувають у місцях позбавлення волі. Член партії "Слуга народу" Олег Семінський вважає, що люди, які вчинили незначні покарання можуть підпадати під мобілізаційні процеси.

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13:53 Готувала нові удари по Харкову — СБУ викрила агентку РФ

13:50 Одеса готується до літнього сезону — пам'ятники приводять до ладу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:46 Ярмоленко перевершить рекорд Реброва в Динамо — що відомо

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20:55 В ЗСУ закликали відправити працівників ТЦК СП на фронт — боєць ошелешив заявою