Юрист пояснив, які проблеми виникають через штрафи за неявку у ТЦК

Заслужений юрист України, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко став гостем ефіру Ранок.LIVE. Він роз'яснив, які недоліки характерні для системи штрафів за неявку у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Про це Пилипенко говорив з ведучими Новини.LIVE Віталієм Прудіусом і Ольгою Волковою у вівторок, 9 квітня.

Штрафи за неявку в ТЦК

"У мене є приклад мого товариша, який прийшов у військомат, щоб пройти медичну комісію. Самостійно прийшов. А йому кажуть: "Так ви у нас в базі ухилянтів. У нас є дані, що ми вам тричі не могли повістку вручити. То ми вас не допустимо до медкомісії. Штраф спочатку заплатіть", — розповів Пилипенко.

Юрист наголосив, що наразі призначати штрафи можуть самі працівники ТЦК та СП. Судові інстанції не беруть участі у прийнятті рішення про грошове стягнення.

"Треба буде уточнити, хто має право накладати адміністративне стягнення. Поки що таке право мають працівники ТЦК. Згідно з їх постановами треба іти платити штраф. Якщо ми поставимо такий запобіжний захід, як районий суд по місцезнаходження ТЦК чи по місцю проживанн, в лапках, "ухилянта", то буде вже такий собі запобіжник правовий", — вважає Пилипенко.

Військовозобов'язаний, який отримав штраф, повинен мати право на адвоката, з'ясування обставин накладення стягнення та на якій підставі було призначено штраф

"Коли ідеш до суду, то можна користуватися послугами адвоката, встановити всі обставини, витребувати пояснення, на яких підставах складено протокол про штраф. А тут суду нема і ти навіть не знаєш, кому і що довести", — пояснив юрист.

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Останнім час в Україні тривають дискусії щодо того, чи варто мобілізувати корупціонерів, які перебувають у місцях позбавлення волі. Член партії "Слуга народу" Олег Семінський вважає, що люди, які вчинили незначні покарання можуть підпадати під мобілізаційні процеси.