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Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

15 января 2025 г. 0:02

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00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

14 января 2025
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00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

14 января 2025
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17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

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16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

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15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

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13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

Text

13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

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12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

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12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

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09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

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08:03 Экс-командир снайперов объяснил, кем заменить мобилизацию юношей

Народный депутат Олексый Гончаренко опроверг информацию о том, что 50-летних украинцев якобы не берут на боевые позиции. Он назвал это ложью.

Об этом Гончаренко заявил в эфире Вечір.LIVE во вторник, 14 января.

Мужчин за 50 лет отправляют на передовую

Гончаренко отметил, что людей 50 лет и старше отправляют на боевые должности. Он также отметил, что такие случаи не являются каким-то исключением из правил и происходят постоянно.

"Мобилизация 50+ была фактически остановлена после директивы командования Сухопутных войск, которая установила пределы 25-49 лет для мобилизации, а старших — только по отдельному распоряжению", — объяснил нардеп.

При этом он добавил, что сейчас мобилизация 50+ снова в определенной степени началась. При этом он подчеркнул, что люди такого возраста могут быть мобилизованы только в войска обеспечения.

Ранее Гончаренко заявил, что главной проблемой мобилизации в Украине является отсутствие демобилизации. Это демотивирует граждан Украины вступать в ряды Вооруженных сил.

Напомним, Гончаренко зарегистрировал петицию о демобилизации через 18 месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на нее.

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23:48 В Латвии закончили обучение бойцы ВСУ — сколько подготовлено

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00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

14 января 2025
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17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

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16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

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15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

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13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

Text

13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

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12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

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09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

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08:03 Экс-командир снайперов объяснил, кем заменить мобилизацию юношей