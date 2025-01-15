Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

Народный депутат Олексый Гончаренко опроверг информацию о том, что 50-летних украинцев якобы не берут на боевые позиции. Он назвал это ложью.

Об этом Гончаренко заявил в эфире Вечір.LIVE во вторник, 14 января.

Мужчин за 50 лет отправляют на передовую

Гончаренко отметил, что людей 50 лет и старше отправляют на боевые должности. Он также отметил, что такие случаи не являются каким-то исключением из правил и происходят постоянно.

"Мобилизация 50+ была фактически остановлена после директивы командования Сухопутных войск, которая установила пределы 25-49 лет для мобилизации, а старших — только по отдельному распоряжению", — объяснил нардеп.

При этом он добавил, что сейчас мобилизация 50+ снова в определенной степени началась. При этом он подчеркнул, что люди такого возраста могут быть мобилизованы только в войска обеспечения.

Ранее Гончаренко заявил, что главной проблемой мобилизации в Украине является отсутствие демобилизации. Это демотивирует граждан Украины вступать в ряды Вооруженных сил.

Напомним, Гончаренко зарегистрировал петицию о демобилизации через 18 месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на нее.