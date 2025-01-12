Гончаренко назвав головну проблему мобілізації — і це не ТЦК

Головною проблемою мобілізації в Україні — є відсутність демобілізації. Це демотивує українців, які могли б долучитися до лав Збройних сил.

Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко в ефірі Вечір.LIVE.

Українці демотивовані

За словами Гончаренка, відсутність чітких термінів служби демотивує українців долучатися до лав Збройних сил.

"Очевидно, що нікого не мотивує йти до війська те, що вхід є, а виходу немає. Військові не мають жодних чітких термінів служби. Це нищить мобілізацію. І вони говорять, нам не вистачає людей. Ну правильно, їх не вистачає", — сказав він.

Нардеп також розкритикував систему мотивації для військових. На думку Гончаренка, держава повинна створювати умови, які підвищують престиж служби, зокрема, запровадити програми іпотеки, збільшити фінансові доплати та демонструвати більше поваги до військових.

"Яку систему мотивації було створено для цих людей? Ну іпотеку можна запустити для військових? Що з доплатами для військових? Що хоч з якоюсь повагою для військових? Нічого немає. Найбезправніші люди в Україні сьогодні — це військові. І при цьому ми дивуємося, а чому люди не хочуть йти? Ну дійсно ж, це прям така загадка. Просто сподіватися на патріотизм недостатньо. В Україні багато патріотів, але не можна виїхати тільки на цьому. Людей треба мотивувати, людей треба поважати, а ніякої поваги я не бачу", — підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко зареєстрував петицію про демобілізацію через 18 місяців. Президент України Володимир Зеленський відповів на неї.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони через три місяці може подати законопроєкт про демобілізацію та на розгляд до Верховної Ради. Однак член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський вважає, що звільнення зі служби не відбудеться так швидко, як всі думають.