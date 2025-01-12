Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

Главной проблемой мобилизации в Украине является отсутствие демобилизации. Это демотивирует украинцев, которые могли бы присоединиться к рядам Вооруженных сил.

Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в эфире Вечір.LIVE.

Украинцы демотивированы

По словам Гончаренко, отсутствие четких сроков службы демотивирует украинцев вступать в ряды Вооруженных сил.

"Очевидно, что никого не мотивирует идти в армию то, что вход есть, а выхода нет. Военные не имеют никаких четких сроков службы. Это уничтожает мобилизацию. И они говорят, нам не хватает людей. Ну правильно, их не хватает", — сказал он.

Нардеп также раскритиковал систему мотивации для военных. По мнению Гончаренко, государство должно создавать условия, которые повышают престиж службы, в частности, ввести программы ипотеки, увеличить финансовые доплаты и демонстрировать больше уважения к военным.

"Какую систему мотивации было создано для этих людей? Ну ипотеку можно запустить для военных? Что с доплатами для военных? Что хоть с каким-то уважением для военных? Ничего нет. Самые бесправные люди в Украине сегодня — это военные. И при этом мы удивляемся, а почему люди не хотят идти? Ну действительно же, это прям такая загадка. Просто надеяться на патриотизм недостаточно. В Украине много патриотов, но нельзя выехать только на этом. Людей надо мотивировать, людей надо уважать, а никакого уважения я не вижу", — подытожил Гончаренко.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко зарегистрировал петицию о демобилизации через 18 месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на нее

Ранее мы писали, что Министерство обороны через три месяца может подать законопроект о демобилизации и на рассмотрение в Верховную Раду. Однако член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский считает, что увольнение со службы не произойдет так быстро, как все думают.