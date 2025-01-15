Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

Народний депутат Олексый Гончаренко спростував інформацыю про те, що 50-річних українців нібито не беруть на бойові позиції. Він назвав це брехнею.

Про це Гончаренко заявив в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 14 січня.

Чоловіків за 50 років відправляють на передову

Гончаренко зауважив, що людей 50 років і старше відправляють на бойові посади. Він також наголосив, що такі випадки не є якимось виключенням з правил і відбуваються постійно.

"Мобілізація 50+ була фактично зупинена після директиви командування Сухопутних військ, яка встановила межі 25-49 років для мобілізації, а старших — тільки за окремим розпорядженням", — пояснив нардеп.

При цьому він додав, що наразі мобілізація 50+ знову певною мірою розпочалася. При цьому він підкреслив, що люди такого віку можуть бути мобілізовані лише у війська забезпечення.

Раніше Гончаренко заявив, що головною проблемою мобілізації в Україні є відсутність демобілізації. Це демотивує громадян України долучатися до лав Збройних сил.

Нагадаємо, Гончаренко зареєстрував петицію про демобілізацію через 18 місяців. Президент України Володимир Зеленський відповів на неї.