Військові сьогодні самі безправні в Україні — нардеп Гончаренко

Сьогодні головна проблема мобілізації полягає у відсутності демобілізації. Військовозобов'язані уникають служби в армії через відсутність чіткого терміну служби.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив нардеп Олексій Гончаренко.

Відсутність демобілізація як демотиватор

Нардеп припустив, що відсутність чітких термінів служби та системи мотивації серйозно підривають мобілізацію. За його словами, військових не мотивує те, що є лише вхід до війська, але немає визначених умов виходу.

"Очевидно, нікого не мотивує йти військо де вхід є, а виходу не існує. Немає виходу, немає ніякого терміну служби, просто ніякого. І це нищить мобілізацію, в тому числі", — сказав Гончаренко.

Цілком логічним, на його думку, в такому випадку виглядає ситуація, коли в армії не вистачає людей. Він дорікає, що влада не змогла створити систему мотивації.

"Я не знаю, скільки вже років говорять, що іпотеку можна запустити для військових. Підвищити доплати для військових. Нічого цього немає. Самі безправні люди в Україні сьогодні — це військові", — зауважив нардеп.

На його думку, неможливо розв'язати всі проблеми виключно на патріотизмі. Людей треба мотивувати, людей треба поважати, а ніякої поваги він не бачить.

Нагадаємо, в кінці грудня народний депутат України Олександр Юрченко заявив в ефірі Вечір.LIVE, що демобілізація може загрожувати безпеці держави. За його словами, наразі треба зосередитися на реформі ТЦК.

Також ми писали, що близько тижня тому президент України Володимир Зеленський підписав два закони щодо демобілізації. Один стосується того, що українці які були у полоні РФ, можуть служити в армії лише за власним бажанням. Їм надається відстрочка або ж, якщо вони вже служили, то демобілізація. Другий закон поширює право військовослужбовців на демобілізацію, зокрема, на випадки загибелі чи зникнення неповнорідних братів та сестер, які мають спільного лише одного з батьків.