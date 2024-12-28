Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

Народний депутат Олександр Юрченко повідомив, що демобілізація може загрожувати безпеці держави, а також життю і здоров'ю тих, хто повернувся додому. Він додав, що наразі важливо зосередитися на реформі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це Юрченко заявив в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 27 грудня.

Демобілізація наразі неможлива

Нардеп зауважив, що наразі звільнення військових з їхніх позицій може призвести до швидкого повернення російських загарбників.

"Ми маємо говорити про рекрутинг. А демобілізація — це політично непопулярне рішення. Це просто для гри на емоціях людей, на емоціях родин наших захисників і захисниць, це політична гра", — вважає політик.

Юрченко також зазначив, що важливо зосередитися на реформуванні ТЦК та СП, рекрутингу, вирішенні питань, пов'язаних з ветеранами, а також бронюванням правоохоронців, які могли б стати на захист держави.

Нагадаємо, юристка Наталя Гнатик розповіла, які права є в мобілізованих працівників. Вона наголосила, що за такими громадянами мають зберегти їхні робочі місця, посади та середні зарплати.

Також ми повідомляли, як впровадження повісток поштою вплинуло на мобілізаційний процес. На думку начальника відділу одного з київських ТЦК Олега Коротченка, суттєвих змін не відбулося.