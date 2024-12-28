Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових arrow
Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

28 грудня 2024 р. 00:01

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Text

12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Text

12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

Народний депутат Олександр Юрченко повідомив, що демобілізація може загрожувати безпеці держави, а також життю і здоров'ю тих, хто повернувся додому. Він додав, що наразі важливо зосередитися на реформі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це Юрченко заявив в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 27 грудня.

Демобілізація наразі неможлива

Нардеп зауважив, що наразі звільнення військових з їхніх позицій може призвести до швидкого повернення російських загарбників.

"Ми маємо говорити про рекрутинг. А демобілізація — це політично непопулярне рішення. Це просто для гри на емоціях людей, на емоціях родин наших захисників і захисниць, це політична гра", — вважає політик.

Юрченко також зазначив, що важливо зосередитися на реформуванні ТЦК та СП, рекрутингу, вирішенні питань, пов'язаних з ветеранами, а також бронюванням правоохоронців, які могли б стати на захист держави.

Нагадаємо, юристка Наталя Гнатик розповіла, які права є в мобілізованих працівників. Вона наголосила, що за такими громадянами мають зберегти їхні робочі місця, посади та середні зарплати.

Також ми повідомляли, як впровадження повісток поштою вплинуло на мобілізаційний процес. На думку начальника відділу одного з київських ТЦК Олега Коротченка, суттєвих змін не відбулося.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024

23:59 Зоря визначилась з головним тренером

23:42 Війська КНДР зазнали значних втрат у боях із ЗСУ — Білий дім

23:32 Юсов спрогнозував, чи варто очікувати нових ударів "Орєшніком"

23:04 Світла не буде — ДТЕК повідомила про графіки на Київщині завтра

Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:27 Ветеран вимагає стягнути з РФ 12 млн грн шкоди — що вирішив суд

22:12 РФ використовує західне обладнання для виробництва Орєшніка — FT

21:59 Зеленський повідомив про важкі втрати серед військових КНДР

21:57 Поліція не зреагувала на скаргу одесита на ТЦК — рішення суду

23:59 Зоря визначилась з головним тренером

23:42 Війська КНДР зазнали значних втрат у боях із ЗСУ — Білий дім

23:32 Юсов спрогнозував, чи варто очікувати нових ударів "Орєшніком"

23:04 Світла не буде — ДТЕК повідомила про графіки на Київщині завтра

22:27 Ветеран вимагає стягнути з РФ 12 млн грн шкоди — що вирішив суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:12 РФ використовує західне обладнання для виробництва Орєшніка — FT

21:59 Зеленський повідомив про важкі втрати серед військових КНДР

21:57 Поліція не зреагувала на скаргу одесита на ТЦК — рішення суду

21:38 Відомий футболіст і партнери з команди потрапили у страшну ДТП

21:18 РФ оснащує шахеди штучним інтелектом — посол ЄС пояснив небезпеку

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Text

12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море