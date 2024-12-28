Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

Народный депутат Александр Юрченко сообщил, что демобилизация может угрожать безопасности государства, а также жизни и здоровью вернувшихся домой. Он добавил, что важно сосредоточиться на реформе территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом Юрченко заявил в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 27 декабря.

Демобилизация пока невозможна

Нардеп отметил, что освобождение военных с их позиций может привести к быстрому возвращению российских захватчиков.

"Мы должны говорить о рекрутинге. А демобилизация — это политически непопулярное решение. Это просто для игры на эмоциях людей, на эмоциях семей наших защитников и защитниц, это политическая игра", — считает политик.

Юрченко также отметил, что важно сосредоточиться на реформировании ТЦК и СП, рекрутинге, решении вопросов, связанных с ветеранами, а также бронированием правоохранителей, которые могли бы оказаться в защите государства.

Напомним, юрист Наталья Гнатик рассказала, какие права есть у мобилизованных работников. Она подчеркнула, что за такими гражданами должны сохранить рабочие места, должности и средние зарплаты.

Также мы сообщали, как внедрение повесток по почте повлияло на мобилизационный процесс. По мнению начальника отдела одного из киевских ТЦК Олега Коротченко, существенных изменений не произошло.