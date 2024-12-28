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Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

28 декабря 2024 г. 0:01

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27 декабря 2024
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00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
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22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

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21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

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12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

Народный депутат Александр Юрченко сообщил, что демобилизация может угрожать безопасности государства, а также жизни и здоровью вернувшихся домой. Он добавил, что важно сосредоточиться на реформе территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом Юрченко заявил в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 27 декабря.

Демобилизация пока невозможна

Нардеп отметил, что освобождение военных с их позиций может привести к быстрому возвращению российских захватчиков.

"Мы должны говорить о рекрутинге. А демобилизация — это политически непопулярное решение. Это просто для игры на эмоциях людей, на эмоциях семей наших защитников и защитниц, это политическая игра", — считает политик.

Юрченко также отметил, что важно сосредоточиться на реформировании ТЦК и СП, рекрутинге, решении вопросов, связанных с ветеранами, а также бронированием правоохранителей, которые могли бы оказаться в защите государства.

Напомним, юрист Наталья Гнатик рассказала, какие права есть у мобилизованных работников. Она подчеркнула, что за такими гражданами должны сохранить рабочие места, должности и средние зарплаты.

Также мы сообщали, как внедрение повесток по почте повлияло на мобилизационный процесс. По мнению начальника отдела одного из киевских ТЦК Олега Коротченко, существенных изменений не произошло.

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23:59 Заря определилась с главным тренером

23:42 Войска КНДР понесли значительные потери в боях с ВСУ — Белый дом

23:32 Юсов спрогнозировал, стоит ли ожидать новых ударов "Орешником"

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21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

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19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

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19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

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13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

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13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

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12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море