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Провал з мобілізацією, а офіцери не воюють — нардепка Скороход

Провал з мобілізацією, а офіцери не воюють — нардепка Скороход

26 грудня 2024 р. 03:55

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03:55 Провал з мобілізацією, а офіцери не воюють — нардепка Скороход

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18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

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17:50 Зустріч Зеленського з Сі та припинення боїв — ефір Вечір.LIVE

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13:39 Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

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13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

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В Україні не виконуються норми з мобілізації й через це є величезна проблема з демобілізацією та ротацією, до того ж офіцерський склад майже не воює. Для головкома Сирського це дуже болюче та проблемне питання.

Про це в етері Вечір.LIVE заявила нардепка Анна Скороход.

Чому не воюють офіцери

За її словами, головна проблема в тому, що за статутом ЗСУ офіцерів не можна просто так понизити у званні. Офіцера не можна призначити на посаду нижче, ніж він обіймає.

"Тому ми маємо результат, що у нас на передовій в більшості воюють мобілізовані, які до повномасштабного вторгнення взагалі не мали жодного відношення до армії", — каже Скороход.

Нагадаємо, юристка Наталя Гнатик розповіла, які права є в мобілізованих працівників. Вона наголосила, що за такими громадянами мають зберегти їхні робочі місця, посади та середні зарплати.

Також ми повідомляли, як впровадження повісток поштою вплинуло на мобілізаційний процес. На думку начальника відділу одного з київських ТЦК Олега Коротченка, суттєвих змін не відбулося.

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01:32 На Прикарпатті судили "самохода"-рецидивіста — як його покарали

01:30 Міноборони автоматично продовжить бронювання — які є нюанси

00:30 Бронювання тимчасово непридатного — наскільки це реально

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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