Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

В Украине не выполняются нормы по мобилизации и из-за этого есть огромная проблема с демобилизацией и ротацией, к тому же офицерский состав почти не воюет. Для главкома Сырского это очень болезненный и проблемный вопрос.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявила нардепка Анна Скороход.

Почему не воюют офицеры

По ее словам, главная проблема в том, что по уставу ВСУ офицеров нельзя просто так понизить в звании. Офицера нельзя назначить на должность ниже, чем он занимает.

"Поэтому мы имеем результат, что у нас на передовой в большинстве воюют мобилизованные, которые до полномасштабного вторжения вообще не имели никакого отношения к армии", — говорит Скороход.

Напомним, юрист Наталья Гнатик рассказала, какие права есть у мобилизованных работников.

Также мы сообщали, как внедрение повесток по почте повлияло на мобилизационный процесс.