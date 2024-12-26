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Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

26 декабря 2024 г. 3:55

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17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

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13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

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13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

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12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

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12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

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В Украине не выполняются нормы по мобилизации и из-за этого есть огромная проблема с демобилизацией и ротацией, к тому же офицерский состав почти не воюет. Для главкома Сырского это очень болезненный и проблемный вопрос.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявила нардепка Анна Скороход.

Почему не воюют офицеры

По ее словам, главная проблема в том, что по уставу ВСУ офицеров нельзя просто так понизить в звании. Офицера нельзя назначить на должность ниже, чем он занимает.

"Поэтому мы имеем результат, что у нас на передовой в большинстве воюют мобилизованные, которые до полномасштабного вторжения вообще не имели никакого отношения к армии", — говорит Скороход.

Напомним, юрист Наталья Гнатик рассказала, какие права есть у мобилизованных работников.

Также мы сообщали, как внедрение повесток по почте повлияло на мобилизационный процесс.

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