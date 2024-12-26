Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

В Украине не выполняются нормы по мобилизации и из-за этого есть огромная проблема с демобилизацией и ротацией, к тому же офицерский состав почти не воюет. Для главкома Сырского это очень болезненный и проблемный вопрос.
Об этом в эфире Вечір.LIVE заявила нардепка Анна Скороход.
Почему не воюют офицеры
По ее словам, главная проблема в том, что по уставу ВСУ офицеров нельзя просто так понизить в звании. Офицера нельзя назначить на должность ниже, чем он занимает.
"Поэтому мы имеем результат, что у нас на передовой в большинстве воюют мобилизованные, которые до полномасштабного вторжения вообще не имели никакого отношения к армии", — говорит Скороход.
Напомним, юрист Наталья Гнатик рассказала, какие права есть у мобилизованных работников.
Также мы сообщали, как внедрение повесток по почте повлияло на мобилизационный процесс.