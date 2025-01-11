Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко arrow
Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

11 января 2025 г. 5:13

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Сегодня главная проблема мобилизации заключается в отсутствии демобилизации. Военнообязанные избегают службы в армии из-за отсутствия четкого срока службы.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил нардеп Алексей Гончаренко.

Отсутствие демобилизация как демотиватор

Нардеп предположил, что отсутствие четких сроков службы и системы мотивации серьезно подрывают мобилизацию. По его словам, военных не мотивирует то, что есть только вход в армию, но нет определенных условий выхода.

"Очевидно, никого не мотивирует идти в войско, где вход есть, а выхода не существует. Нет выхода, нет никакого срока службы, просто никакого. И это уничтожает мобилизацию, в том числе", — сказал Гончаренко.

Вполне логичным, по его мнению, в таком случае выглядит ситуация, когда в армии не хватает людей. Он упрекает, что власть не смогла создать систему мотивации.

"Я не знаю, сколько уже лет говорят, что ипотеку можно запустить для военных. Повысить доплаты для военных. Ничего этого нет. Самые бесправные люди в Украине сегодня — это военные", — отметил нардеп.

По его мнению, невозможно решить все проблемы исключительно на патриотизме. Людей надо мотивировать, людей надо уважать, а никакого уважения он не видит.

Напомним, в конце декабря народный депутат Украины Александр Юрченко заявил в эфире Вечер.LIVE, что демобилизация может угрожать безопасности государства. По его словам, сейчас надо сосредоточиться на реформе ТЦК.

Также мы писали, что около недели назад президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона о демобилизации. Один касается того, что украинцы, которые были в плену РФ, могут служить в армии только по собственному желанию. Им предоставляется отсрочка или же, если они уже служили, то демобилизация. Второй закон распространяет право военнослужащих на демобилизацию, в частности, на случаи гибели или исчезновения неполнородных братьев и сестер, которые имеют общего только одного из родителей.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

05:05 Снег, но тепло — прогноз погоды в Украине на сегодня

04:30 В Польше второй набор в Украинский легион — записались женщины

04:04 Путину должно быть больно и отдавать землю нельзя — Зеленский

03:47 Санкции против РФ не для переговоров — там к ним не готовы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

03:26 На фронт ищут знатоки финансов — кого приглашают в "Азов"

02:30 Когда могут исключить из военного учета — четыре основания

01:32 Солдата отказали уволить, несмотря на больную мать — решение суда

01:30 Раненые бойцы ВСУ получили специальную одежду — что в нее входит

00:30 Региональная ВВК не подписала решение штатной — что делать

05:05 Снег, но тепло — прогноз погоды в Украине на сегодня

04:30 В Польше второй набор в Украинский легион — записались женщины

04:04 Путину должно быть больно и отдавать землю нельзя — Зеленский

03:47 Санкции против РФ не для переговоров — там к ним не готовы

03:26 На фронт ищут знатоки финансов — кого приглашают в "Азов"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:30 Когда могут исключить из военного учета — четыре основания

01:32 Солдата отказали уволить, несмотря на больную мать — решение суда

01:30 Раненые бойцы ВСУ получили специальную одежду — что в нее входит

00:30 Региональная ВВК не подписала решение штатной — что делать

00:15 Туск сделал заявление об эксгумации тел Волынской трагедии

Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины