Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

Сегодня главная проблема мобилизации заключается в отсутствии демобилизации. Военнообязанные избегают службы в армии из-за отсутствия четкого срока службы.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил нардеп Алексей Гончаренко.

Отсутствие демобилизация как демотиватор

Нардеп предположил, что отсутствие четких сроков службы и системы мотивации серьезно подрывают мобилизацию. По его словам, военных не мотивирует то, что есть только вход в армию, но нет определенных условий выхода.

"Очевидно, никого не мотивирует идти в войско, где вход есть, а выхода не существует. Нет выхода, нет никакого срока службы, просто никакого. И это уничтожает мобилизацию, в том числе", — сказал Гончаренко.

Вполне логичным, по его мнению, в таком случае выглядит ситуация, когда в армии не хватает людей. Он упрекает, что власть не смогла создать систему мотивации.

"Я не знаю, сколько уже лет говорят, что ипотеку можно запустить для военных. Повысить доплаты для военных. Ничего этого нет. Самые бесправные люди в Украине сегодня — это военные", — отметил нардеп.

По его мнению, невозможно решить все проблемы исключительно на патриотизме. Людей надо мотивировать, людей надо уважать, а никакого уважения он не видит.

Напомним, в конце декабря народный депутат Украины Александр Юрченко заявил в эфире Вечер.LIVE, что демобилизация может угрожать безопасности государства. По его словам, сейчас надо сосредоточиться на реформе ТЦК.

Также мы писали, что около недели назад президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона о демобилизации. Один касается того, что украинцы, которые были в плену РФ, могут служить в армии только по собственному желанию. Им предоставляется отсрочка или же, если они уже служили, то демобилизация. Второй закон распространяет право военнослужащих на демобилизацию, в частности, на случаи гибели или исчезновения неполнородных братьев и сестер, которые имеют общего только одного из родителей.