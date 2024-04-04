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Экс-командир батальона "Айдар" Дикий заявил, что стоит мобилизовать полмиллиона украинцев

Экс-командир батальона "Айдар" Дикий заявил, что стоит мобилизовать полмиллиона украинцев

4 апреля 2024 г. 17:38

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06:27 В Раде рассказали, что не так с новым законопроектом о мобилизации

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17:57 Нардеп заявил, что некоторые украинцы готовы добровольно воевать, но при одном условии

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17:38 Экс-командир батальона "Айдар" Дикий заявил, что стоит мобилизовать полмиллиона украинцев

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14:59 Дикий рассказал, на сколько россияне преобладают украинцев в личном составе на фронте

Text

12:28 Разумков ответил, реально ли вернуть всех военнообязанных из-за границы

Text

11:11 Нардеп рассказал, будут ли повышать тарифы на электроэнергию

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Text

09:38 Разумков раскритиковал правительство за выплаты 15 млн грн семьям погибших военных

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08:00 Зеленский сделал заявление по мобилизации — эфир Новини.LIVE

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07:14 Нардеп ответил, когда заработает законопроект о мобилизации

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06:28 Законопроект о мобилизации: в пользу ВСУ могут изымать транспортные средства

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06:27 В Раде рассказали, что не так с новым законопроектом о мобилизации

Бывший командир батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий рассказал о своем видении мобилизации в Украине . Он подчеркнул, что сейчас необходимо мобилизовать полмиллиона украинцев, и добавил, что это должно произойти только в первую волну.

Об этом он заявил в утреннем эфире Новини.LIVE.

Сколько украинцев предлагает мобилизовать Дикий

"Полмиллиона украинцев выступает как базовая потребность, которую необходимо сделать именно сейчас, поскольку россияне мобилизуют триста тысяч. А дальше каждое лето добирать по 20 тысяч", — сказал он.

Он добавил, что этой цифры могло не быть, если бы в прошлом году мобилизация происходила по сегодняшним темпам.

"Нам сейчас необходимо догнать провал мобилизации, который произошел полтора года назад. Происходящее сейчас должно было произойти осенью 2022 года", — заметил Дикий.

Напомним, ранее нардеп Дмитрий Разумков заявил, что скандальный законопроект о мобилизации заработает еще не скоро.

Также политик добавил, что документ содержит еще немало антиконституционных действий, в частности, изъятие автомобилей у граждан в пользу ВСУ.

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17:38 Экс-командир батальона "Айдар" Дикий заявил, что стоит мобилизовать полмиллиона украинцев

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14:59 Дикий рассказал, на сколько россияне преобладают украинцев в личном составе на фронте

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12:28 Разумков ответил, реально ли вернуть всех военнообязанных из-за границы

Text

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