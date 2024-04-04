Экс-командир батальона "Айдар" Дикий заявил, что стоит мобилизовать полмиллиона украинцев

Бывший командир батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий рассказал о своем видении мобилизации в Украине . Он подчеркнул, что сейчас необходимо мобилизовать полмиллиона украинцев, и добавил, что это должно произойти только в первую волну.

Об этом он заявил в утреннем эфире Новини.LIVE.

Сколько украинцев предлагает мобилизовать Дикий

"Полмиллиона украинцев выступает как базовая потребность, которую необходимо сделать именно сейчас, поскольку россияне мобилизуют триста тысяч. А дальше каждое лето добирать по 20 тысяч", — сказал он.

Он добавил, что этой цифры могло не быть, если бы в прошлом году мобилизация происходила по сегодняшним темпам.

"Нам сейчас необходимо догнать провал мобилизации, который произошел полтора года назад. Происходящее сейчас должно было произойти осенью 2022 года", — заметил Дикий.

Напомним, ранее нардеп Дмитрий Разумков заявил, что скандальный законопроект о мобилизации заработает еще не скоро.

Также политик добавил, что документ содержит еще немало антиконституционных действий, в частности, изъятие автомобилей у граждан в пользу ВСУ.