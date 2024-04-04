Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Екскомандир батальйону "Айдар" Дикий заявив, що варто мобілізувати півмільйона українців arrow
Екскомандир батальйону "Айдар" Дикий заявив, що варто мобілізувати півмільйона українців

Екскомандир батальйону "Айдар" Дикий заявив, що варто мобілізувати півмільйона українців

04 квітня 2024 р. 17:38

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Нардеп заявив, що деякі українці готові добровільно воювати, але за однієї умови

Text

17:38 Екскомандир батальйону "Айдар" Дикий заявив, що варто мобілізувати півмільйона українців

Text

14:59Дикий розповів, на скільки росіяни переважають українців в особовому складі на фронті

Text

12:28Разумков відповів, чи реально повернути усіх військовозобов'язаних з-за кордону

Text

11:11 Нардеп розповів, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:38Разумков розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових

Text

08:00 Зеленський зробив заяву щодо мобілізації — ефір Новини.LIVE

Text

07:14 Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

Text

06:28 Законопроєкт про мобілізацію: на користь ЗСУ можуть вилучати транспортні засоби

Text

06:27 У Раді розповіли, що не так із новим законопроектом про мобілізацію

Text

17:50 Нардеп заявив, що деякі українці готові добровільно воювати, але за однієї умови

Text

17:38 Екскомандир батальйону "Айдар" Дикий заявив, що варто мобілізувати півмільйона українців

Text

14:59 Дикий розповів, на скільки росіяни переважають українців в особовому складі на фронті

Text

12:28 Разумков відповів, чи реально повернути усіх військовозобов'язаних з-за кордону

Text

11:11 Нардеп розповів, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:38 Разумков розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових

Text

08:00 Зеленський зробив заяву щодо мобілізації — ефір Новини.LIVE

Text

07:14 Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

Text

06:28 Законопроєкт про мобілізацію: на користь ЗСУ можуть вилучати транспортні засоби

Text

06:27 У Раді розповіли, що не так із новим законопроектом про мобілізацію

Колишній командир батальйону "Айдар" та військовий аналітик Євген Дикий розповів про своє бачення мобілізації в Україні. Він наголосив, що зараз необхідно мобілізувати півмільйона українців, і додав, що це має статись лише в першу хвилю.

Про це він заявив в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Скільки українців пропонує мобілізувати Дикий

"Півмільйона українців виступає як базова потреба, яку необхідно зробити саме зараз, оскільки росіяни мобілізовують триста тисяч. А далі кожного літа добирати по 20 тисяч", — сказав він.

Він додав, що цієї цифри могло б не бути, якби торік мобілізація відбувалася за сьогоднішніми темпами.

"Нам зараз необхідно наздогнати провал мобілізації, який стався півтора року тому. Те, що відбувається зараз, мало відбутися восени 2022 року", — зауважив Дикий.

Нагадаємо, раніше нардеп Дмитро Разумков заявив, що скандальний законопроєкт про мобілізацію почне працювати ще не скоро. 

Також політик додав, що документ ще містить чимало антиконституційних дій, зокрема, вилучення автомобілів у громадян на користь ЗСУ. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:00 У Молдові знайшли уламки російського дрону — що відомо

17:55 Уламки ворожої ракети позбавили її обличчя — історія жінки з Рубіжного, яка вчиться усміхатись

Text

17:50 Нардеп заявив, що деякі українці готові добровільно воювати, але за однієї умови

Text

17:38 Екскомандир батальйону "Айдар" Дикий заявив, що варто мобілізувати півмільйона українців

17:36 У Львівській області судили чоловіка за ухилення від військового призову — як його покарали

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:22 Динамо розгромило Зорю, Шапаренко та Кабаєв приємно здивували

17:20 Замість Катерининської площі в Одесі буде Європейська — що ще перейменують

17:16 Нові правила мобілізації — кому з 25-річних варто йти до ТЦК

16:55 Краще не чіпати воду у парку Перемоги — у чому небезпека для одеситів

16:43 У Шахтарі розповіли, з ким хочуть зіграти у фіналі Кубка України

18:00 У Молдові знайшли уламки російського дрону — що відомо

17:55 Уламки ворожої ракети позбавили її обличчя — історія жінки з Рубіжного, яка вчиться усміхатись

17:36 У Львівській області судили чоловіка за ухилення від військового призову — як його покарали

17:22 Динамо розгромило Зорю, Шапаренко та Кабаєв приємно здивували

17:20 Замість Катерининської площі в Одесі буде Європейська — що ще перейменують

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:16 Нові правила мобілізації — кому з 25-річних варто йти до ТЦК

16:55 Краще не чіпати воду у парку Перемоги — у чому небезпека для одеситів

16:43 У Шахтарі розповіли, з ким хочуть зіграти у фіналі Кубка України

16:42 У ЦПД розповіли, коли росіяни підуть у новий наступ

16:42 У Харкові атака РФ знеструмила ядерну установку

17:55 Уламки ворожої ракети позбавили її обличчя — історія жінки з Рубіжного, яка вчиться усміхатись

06:30 75 років НАТО — коли Україна стане членом Альянсу

3 квітня 2024
Ексклюзив

20:01 Мобілізація 18-річних, та як каратимуть ухилянтів, — інтерв'ю Разумкова

17:30 Чоловіків масово розвертають на пункті пропуску Паланка — юрист дав корисні поради

13:49 Грандіозне повернення ZARA в Україну — шокуючі ціни

06:30 Обстріли Калібрами — експерт розкрив наміри росіян

05:39 Чорний березень Чорноморського флоту РФ — які перемоги здобула Україна

2 квітня 2024

19:49 У Києві хочуть знести садибу Зеленських — що це за будинок і кому він заважає

19:00 Якою має бути зарплата в українського міністра — думки одеситів

05:06 Ratel Deminer — українська революційна розробка у боротьбі з мінними полями

Text

17:50 Нардеп заявив, що деякі українці готові добровільно воювати, але за однієї умови

Text

17:38 Екскомандир батальйону "Айдар" Дикий заявив, що варто мобілізувати півмільйона українців

Text

14:59 Дикий розповів, на скільки росіяни переважають українців в особовому складі на фронті

Text

12:28 Разумков відповів, чи реально повернути усіх військовозобов'язаних з-за кордону

Text

11:11 Нардеп розповів, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:38 Разумков розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових

Text

08:00 Зеленський зробив заяву щодо мобілізації — ефір Новини.LIVE

Text

07:14 Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

Text

06:28 Законопроєкт про мобілізацію: на користь ЗСУ можуть вилучати транспортні засоби

Text

06:27 У Раді розповіли, що не так із новим законопроектом про мобілізацію