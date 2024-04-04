Екскомандир батальйону "Айдар" Дикий заявив, що варто мобілізувати півмільйона українців

Колишній командир батальйону "Айдар" та військовий аналітик Євген Дикий розповів про своє бачення мобілізації в Україні. Він наголосив, що зараз необхідно мобілізувати півмільйона українців, і додав, що це має статись лише в першу хвилю.

Про це він заявив в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Скільки українців пропонує мобілізувати Дикий

"Півмільйона українців виступає як базова потреба, яку необхідно зробити саме зараз, оскільки росіяни мобілізовують триста тисяч. А далі кожного літа добирати по 20 тисяч", — сказав він.

Він додав, що цієї цифри могло б не бути, якби торік мобілізація відбувалася за сьогоднішніми темпами.

"Нам зараз необхідно наздогнати провал мобілізації, який стався півтора року тому. Те, що відбувається зараз, мало відбутися восени 2022 року", — зауважив Дикий.

Нагадаємо, раніше нардеп Дмитро Разумков заявив, що скандальний законопроєкт про мобілізацію почне працювати ще не скоро.

Також політик додав, що документ ще містить чимало антиконституційних дій, зокрема, вилучення автомобілів у громадян на користь ЗСУ.