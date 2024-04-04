Законопроєкт про мобілізацію: на користь ЗСУ можуть вилучати транспортні засоби

У законопроєкті про мобілізацію багато неоднозначних моментів. Зокрема суперечливим є питання щодо вилучення транспортних засобів на користь армії.

Це в ефірі студії "Вечір. Live" зазначив голова МФО "Розумна політика", голова ВРУ (2019‒2021) Дмитро Разумков.

Який транспорт, згідно із законопроєктом, можуть вилучати на потреби ЗСУ

Законопроєктом передбачено мобілізацію транспорту в повному обсязі, зокрема й у цивільних осіб.

"Не можна, наприклад, у підприємств забирати весь транспорт. Ну є, наприклад, компанія, яка займається перевезенням. Заберіть у них 30%. От є в них 100 машин. 30 — на ЗСУ. Питань немає. Але інші мають продовжувати працювати. Для того, щоб люди мали роботу, для того, щоб вони отримували зарплату, для того, щоб йшли податки в бюджет, для того, щоб забезпечувати економіку нашої держави", — зазначив Разумков.

З тієї ж причини, на думку експерта, не варто забирати автівки у ФОПів.

"У ФОПа заберете машину — і все, він перестане працювати. Він залишиться без грошей, без роботи, його родина залишиться без засобів існування, він не буде сплачувати податки, ще й проситиме в держави підтримки по безробіттю", — сказав депутат.

Також Разумков висловився щодо мобілізації сільсько-господарської техніки:

"Я розумію, екскаватори потрібні копати окопи. Я розумію, трактори мають щось там перевозити, перетягувати тощо... А для чого поливайки? А для чого трактори на високих колесах, які по полю їздять для того, щоб не подавити кукурудзу? Сподіваюсь, комітет виконає свою обіцянку і ці правки не пройдуть" .

Раніше Дмитро Разумков розповів, коли закон про мобілізацію потрапить на розгляд до Верховної Ради та чи мобілізуватимуть 18-річних хлопців.

А голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що документ вже пройшов всі необхідні обговорення у Комітеті Верховної Ради, тож його мають розглянути на найближчих засіданнях.