Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Законопроєкт про мобілізацію: на користь ЗСУ можуть вилучати транспортні засоби arrow
Законопроєкт про мобілізацію: на користь ЗСУ можуть вилучати транспортні засоби

Законопроєкт про мобілізацію: на користь ЗСУ можуть вилучати транспортні засоби

04 квітня 2024 р. 06:28

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

07:14 Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

Text

06:28 Законопроєкт про мобілізацію: на користь ЗСУ можуть вилучати транспортні засоби

Text

06:27 У Раді розповіли, що не так із новим законопроектом про мобілізацію

Text

02:05 Підготовка Білорусі до війни — експерт розповів, чи можливий наступ на Україну

Text

00:08 Лукашенко готується до війни — експерт розповів про плани Білорусі

3 квітня 2024
Text
Ексклюзив

22:38Чи будуть у законопроєкті про мобілізацію електронні повістки — відповідь Разумкова

Text

21:00Готовність Білорусі до війни та чи оголосить Путін нову мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Text

20:00 Фінальна версія закону про мобілізацію — Дмитро Разумков в ефірі Новини.LIVE

Text

19:00Чи настане мир після домовленності Зеленського та Ердогана — ефір Новини.LIVE

Text

14:39 Тищенко розповів, кого вважає винним у теракті у Крокусі

Text

07:14 Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

Text

06:28 Законопроєкт про мобілізацію: на користь ЗСУ можуть вилучати транспортні засоби

Text

06:27 У Раді розповіли, що не так із новим законопроектом про мобілізацію

Text

02:05 Підготовка Білорусі до війни — експерт розповів, чи можливий наступ на Україну

Text

00:08 Лукашенко готується до війни — експерт розповів про плани Білорусі

3 квітня 2024
Text
Ексклюзив

22:38 Чи будуть у законопроєкті про мобілізацію електронні повістки — відповідь Разумкова

Text

21:00 Готовність Білорусі до війни та чи оголосить Путін нову мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Text

20:00 Фінальна версія закону про мобілізацію — Дмитро Разумков в ефірі Новини.LIVE

Text

19:00 Чи настане мир після домовленності Зеленського та Ердогана — ефір Новини.LIVE

Text

14:39 Тищенко розповів, кого вважає винним у теракті у Крокусі

У законопроєкті про мобілізацію багато неоднозначних моментів. Зокрема суперечливим є питання щодо вилучення транспортних засобів на користь армії.

Це в ефірі студії "Вечір. Live" зазначив голова МФО "Розумна політика", голова ВРУ (2019‒2021) Дмитро Разумков.

Який транспорт, згідно із законопроєктом, можуть вилучати на потреби ЗСУ

Законопроєктом передбачено мобілізацію транспорту в повному обсязі, зокрема й у цивільних осіб.

"Не можна, наприклад, у підприємств забирати весь транспорт. Ну є, наприклад, компанія, яка займається перевезенням. Заберіть у них 30%. От є в них 100 машин. 30 — на ЗСУ. Питань немає. Але інші мають продовжувати працювати. Для того, щоб люди мали роботу, для того, щоб вони отримували зарплату, для того, щоб йшли податки в бюджет, для того, щоб забезпечувати економіку нашої держави", — зазначив Разумков.

З тієї ж причини, на думку експерта, не варто забирати автівки у ФОПів.

"У ФОПа заберете машину — і все, він перестане працювати. Він залишиться без грошей, без роботи, його родина залишиться без засобів існування, він не буде сплачувати податки, ще й проситиме в держави підтримки по безробіттю", — сказав депутат.

Також Разумков висловився щодо мобілізації сільсько-господарської техніки:

"Я розумію,  екскаватори потрібні копати окопи. Я розумію, трактори мають щось там перевозити, перетягувати тощо... А для чого поливайки? А для чого трактори на високих колесах, які по полю їздять для того, щоб не подавити кукурудзу? Сподіваюсь, комітет виконає свою обіцянку і ці правки не пройдуть" .

Раніше Дмитро Разумков розповів, коли закон про мобілізацію потрапить на розгляд до Верховної Ради та чи мобілізуватимуть 18-річних хлопців.

А голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що документ вже пройшов всі необхідні обговорення у Комітеті Верховної Ради, тож його мають розглянути на найближчих засіданнях.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

07:14 Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

07:05 Обстріл Харкова — в МВС розповіли деталі ворожої атаки

07:01 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соняшник на початку квітня

06:46 Черги на кордоні України — на яких КПП доведеться затриматися

06:44 Мобілізація по-новому — до яких важливих змін слід готуватися кожному українцю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету на початку квітня

06:36 Україна проведе вибори в Донецьку, Луганську і Криму — в ЦВК розповіли, як і коли це буде

06:30 75 років НАТО — коли Україна стане членом Альянсу

Text

06:28 Законопроєкт про мобілізацію: на користь ЗСУ можуть вилучати транспортні засоби

Text

06:27 У Раді розповіли, що не так із новим законопроектом про мобілізацію

07:05 Обстріл Харкова — в МВС розповіли деталі ворожої атаки

07:01 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соняшник на початку квітня

06:46 Черги на кордоні України — на яких КПП доведеться затриматися

06:44 Мобілізація по-новому — до яких важливих змін слід готуватися кожному українцю

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету на початку квітня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:36 Україна проведе вибори в Донецьку, Луганську і Криму — в ЦВК розповіли, як і коли це буде

06:30 75 років НАТО — коли Україна стане членом Альянсу

06:15 У НАТО розповіли про безпеку України після війни

06:10 Українські пенсіонери отримають різні надбавки у квітні — які умови

06:00 Чого чекати від погоди сьогодні в Одесі — синоптики озвучили прогноз

06:30 75 років НАТО — коли Україна стане членом Альянсу

3 квітня 2024
Ексклюзив

20:01 Мобілізація 18-річних, та як каратимуть ухилянтів, — інтерв'ю Разумкова

17:30 Чоловіків масово розвертають на пункті пропуску Паланка — юрист дав корисні поради

13:49 Грандіозне повернення ZARA в Україну — шокуючі ціни

06:30 Обстріли Калібрами — експерт розкрив наміри росіян

05:39 Чорний березень Чорноморського флоту РФ — які перемоги здобула Україна

2 квітня 2024

19:49 У Києві хочуть знести садибу Зеленських — що це за будинок і кому він заважає

19:00 Якою має бути зарплата в українського міністра — думки одеситів

05:06 Ratel Deminer — українська революційна розробка у боротьбі з мінними полями

1 квітня 2024
Оновлено

20:18 Одеський гумор не порівняти ні з чим — Олег Філімонов про 1 квітня

Text

07:14 Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

Text

06:28 Законопроєкт про мобілізацію: на користь ЗСУ можуть вилучати транспортні засоби

Text

06:27 У Раді розповіли, що не так із новим законопроектом про мобілізацію

Text

02:05 Підготовка Білорусі до війни — експерт розповів, чи можливий наступ на Україну

Text

00:08 Лукашенко готується до війни — експерт розповів про плани Білорусі

3 квітня 2024
Text
Ексклюзив

22:38 Чи будуть у законопроєкті про мобілізацію електронні повістки — відповідь Разумкова

Text

21:00 Готовність Білорусі до війни та чи оголосить Путін нову мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Text

20:00 Фінальна версія закону про мобілізацію — Дмитро Разумков в ефірі Новини.LIVE

Text

19:00 Чи настане мир після домовленності Зеленського та Ердогана — ефір Новини.LIVE

Text

14:39 Тищенко розповів, кого вважає винним у теракті у Крокусі