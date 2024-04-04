Законопроект о мобилизации: в пользу ВСУ могут изымать транспортные средства

В законопроекте о мобилизации много неоднозначных моментов. В частности спорным является вопрос об изъятии транспортных средств в пользу армии.

Это в эфире студии "Вечер. Live" отметил глава МФО "Умная политика", председатель ВРУ (2019–2021) Дмитрий Разумков.

Какой транспорт, согласно закону, могут изымать на нужды ВСУ

Законопроектом предусмотрена мобилизация транспорта в полном объеме, в том числе и у гражданских лиц.

"Нельзя, например, у предприятий забирать весь транспорт. Ну, есть, например, компания, которая занимается перевозкой. Заберите у них 30%. Вот есть у них 100 машин. 30 — на ВСУ. Вопросов нет. Но другие должны продолжать работать. Для того чтобы люди имели работу, для того, чтобы они получали зарплату, для того, чтобы шли налоги в бюджет, для того, чтобы обеспечивать экономику нашего государства" , — отметил Разумков.

По той же причине, по мнению эксперта, не стоит забирать авто у ФЛП.

"У ФЛП заберете машину — и все, он перестанет работать. Он останется без денег, без работы, его семья останется без средств к существованию, он не будет платить налоги, еще и будет просить у государства поддержки по безработице" , — сказал депутат.

Также Разумков высказался по поводу мобилизации сельско-хозяйственной техники:

"Я понимаю, экскаваторы нужны копать окопы. Я понимаю, тракторы должны что-то там перевозить, перетаскивать и тому подобное... А для чего поливайки? А для чего тракторы на высоких колесах, которые по полю ездят для того, чтобы не подавить кукурузу? Надеюсь, комитет выполнит свое обещание и эти правки не пройдут".

Ранее Дмитрий Разумков рассказал, когда закон о мобилизации попадет на рассмотрение в Верховную Раду и будут ли мобилизовать 18-летних ребят .

А председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что документ уже прошел все необходимые обсуждения в Комитете Верховной Рады, поэтому его должны рассмотреть на ближайших заседаниях.