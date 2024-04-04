Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

Народний депутат України Дмитро Разумков розповів, коли може запрацювати законопроєкт про мобілізацію. За його словами, це станеться не скоро.

Про це Разумков сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

Що сказав Разумков про законопроєкт про мобілізацію

"Мінімум через півроку від точки ухвалення закону, тобто підписання президентом. Офіційно це звучить так: закон набирає чинності через місяць після підписання та опублікування. Далі 2 місяці на переоблік даних (військовозобов'язаних) та 3 місяці на їх навчання. Після бойове злагодження та направлення у бойові частини", — сказав Разумков.

Також він наголосив, що це мінімум.

"Я беру мінімум 6 місяців, і виходить листопад-початок січня. Я питаю, ким ви закриватимете цей шматок часу? Тривожне мовчання, відповіді немає", — сказав Разумков.

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