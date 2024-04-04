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Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

04 квітня 2024 р. 07:14

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07:14 Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

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06:27 У Раді розповіли, що не так із новим законопроектом про мобілізацію

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Народний депутат України Дмитро Разумков розповів, коли може запрацювати законопроєкт про мобілізацію. За його словами, це станеться не скоро.

Про це Разумков сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

Що сказав Разумков про законопроєкт про мобілізацію

"Мінімум через півроку від точки ухвалення закону, тобто підписання президентом. Офіційно це звучить так: закон набирає чинності через місяць після підписання та опублікування. Далі 2 місяці на переоблік даних (військовозобов'язаних) та 3 місяці на їх навчання. Після бойове злагодження та направлення у бойові частини", — сказав Разумков.

Також він наголосив, що це мінімум.

"Я беру мінімум 6 місяців, і виходить листопад-початок січня. Я питаю, ким ви закриватимете цей шматок часу? Тривожне мовчання, відповіді немає", — сказав Разумков.

Раніше ми писали, з якими хворобами хребта не беруть до армії. Також повідомлялося, які документи слід підготувати для служби до ЗСУ за контрактом.

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07:14 Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

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