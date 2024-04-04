Нардеп ответил, когда заработает законопроект о мобилизации

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков рассказал, когда может заработать законопроект о мобилизации. По его словам, это случится не скоро.

Об этом Разумков сказал в интервью Новини.LIVE.

Что сказал Разумков о законопроекте о мобилизации

"Минимум через полгода от точки принятия закона, то есть подписания президентом. Официально это звучит так: закон вступает в силу через месяц после подписания и опубликования. Далее 2 месяца на переучет данных (военнообязанных) и 3 месяца на их обучение. После боевое слаживание и направление в боевые части", — сказал Разумков.

Также он отметил, что это минимум.

"Я беру минимум 6 месяцев, и выходит ноябрь-начало января. Я спрашиваю, кем вы будете закрывать этот кусок времени? Тревожное молчание, ответа нет", — сказал Разумков.

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