Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп ответил, когда заработает законопроект о мобилизации arrow
Нардеп ответил, когда заработает законопроект о мобилизации

Нардеп ответил, когда заработает законопроект о мобилизации

4 апреля 2024 г. 7:14

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

07:14 Нардеп ответил, когда заработает законопроект о мобилизации

Text

06:28 Законопроект о мобилизации: в пользу ВСУ могут изымать транспортные средства

Text

06:27 В Раде рассказали, что не так с новым законопроектом о мобилизации

Text

02:05 Подготовка Беларуси к войне —эксперт рассказал, возможно ли наступление на Украину

Text

00:08 Лукашенко готовится к войне — эксперт рассказал о планах Беларуси

3 апреля 2024
Text
Эксклюзив

22:38Будут ли в законопроекте о мобилизации электронные повестки — ответ Разумкова

Text

21:00Готовность Беларуси к войне и объявит ли Путин новую мобилизацию — эфир Новини.LIVE

Text

20:00 Финальная версия закона о мобилизации — Дмитрий Разумков в эфире Новини.LIVE

Text

19:00Наступит ли мир после договоренности Зеленского и Эрдогана — эфир Новини.LIVE

Text

14:39 Тищенко рассказал, кого считает виновным в теракте в Крокусе

Text

07:14 Нардеп ответил, когда заработает законопроект о мобилизации

Text

06:28 Законопроект о мобилизации: в пользу ВСУ могут изымать транспортные средства

Text

06:27 В Раде рассказали, что не так с новым законопроектом о мобилизации

Text

02:05 Подготовка Беларуси к войне —эксперт рассказал, возможно ли наступление на Украину

Text

00:08 Лукашенко готовится к войне — эксперт рассказал о планах Беларуси

3 апреля 2024
Text
Эксклюзив

22:38 Будут ли в законопроекте о мобилизации электронные повестки — ответ Разумкова

Text

21:00 Готовность Беларуси к войне и объявит ли Путин новую мобилизацию — эфир Новини.LIVE

Text

20:00 Финальная версия закона о мобилизации — Дмитрий Разумков в эфире Новини.LIVE

Text

19:00 Наступит ли мир после договоренности Зеленского и Эрдогана — эфир Новини.LIVE

Text

14:39 Тищенко рассказал, кого считает виновным в теракте в Крокусе

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков рассказал, когда может заработать законопроект о мобилизации. По его словам, это случится не скоро.

Об этом Разумков сказал в интервью Новини.LIVE.

Что сказал Разумков о законопроекте о мобилизации

"Минимум через полгода от точки принятия закона, то есть подписания президентом. Официально это звучит так: закон вступает в силу через месяц после подписания и опубликования. Далее 2 месяца на переучет данных (военнообязанных) и 3 месяца на их обучение. После боевое слаживание и направление в боевые части", — сказал Разумков.

Также он отметил, что это минимум.

"Я беру минимум 6 месяцев, и выходит ноябрь-начало января. Я спрашиваю, кем вы будете закрывать этот кусок времени? Тревожное молчание, ответа нет", — сказал Разумков.

Раньше мы писали, с какими болезнями позвоночника не берут в армию. Также сообщалось, какие документы следует подготовить для службы в ВСУ по контракту.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

07:48 Части украинцев разрешили не платить за коммуналку — кого коснется

07:38 Терехов показал последствия ночной атаки "шахедов" на Харьков — один из них уничтожил многоэтажку

07:27 Война России с НАТО — насколько вероятен такой сценарий

Text

07:14 Нардеп ответил, когда заработает законопроект о мобилизации

07:05 Обстрел Харькова — в МВД рассказали детали вражеской атаки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:01 Цены на зерно в Украине — сколько стоит подсолнечник в начале апреля

06:46 Очереди на границе Украины — на каких КПП придется задержаться

06:44 Мобилизация по-новому — к каким изменениям следует готовиться каждому украинцу

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в начале апреля

06:36 Украина проведет выборы в Донецке, Луганске и Крыму — в ЦИК рассказали, как и когда это будет

07:48 Части украинцев разрешили не платить за коммуналку — кого коснется

07:38 Терехов показал последствия ночной атаки "шахедов" на Харьков — один из них уничтожил многоэтажку

07:27 Война России с НАТО — насколько вероятен такой сценарий

07:05 Обстрел Харькова — в МВД рассказали детали вражеской атаки

07:01 Цены на зерно в Украине — сколько стоит подсолнечник в начале апреля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:46 Очереди на границе Украины — на каких КПП придется задержаться

06:44 Мобилизация по-новому — к каким изменениям следует готовиться каждому украинцу

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в начале апреля

06:36 Украина проведет выборы в Донецке, Луганске и Крыму — в ЦИК рассказали, как и когда это будет

06:30 75 лет НАТО — когда Украина станет членом Альянса

06:30 75 лет НАТО — когда Украина станет членом Альянса

3 апреля 2024
Эксклюзив

20:01 Мобилизация 18-летних, и как будут наказывать уклонистов — интервью Разумкова

17:30 Мужчин массово разворачивают на пункте пропуска Паланка — юрист дал полезные советы

13:49 Грандиозный возврат ZARA в Украину — шокирующие цены

06:30 Обстрелы Калибрами — эксперт раскрыл намерения россиян

05:39 Черный март Черноморского флота РФ — какие победы одержала Украина

2 апреля 2024

19:49 В Киеве хотят снести усадьбу Зеленских — что это за дом и кому он мешает

19:00 Какой должна быть зарплата у украинского министра — мнения одесситов

05:06 Ratel Deminer — украинская революционная разработка в борьбе с минными полями

1 апреля 2024
обновлено:

20:18 Одесский юмор не сравнить ни с чем — Олег Филимонов о 1 апреля

Text

07:14 Нардеп ответил, когда заработает законопроект о мобилизации

Text

06:28 Законопроект о мобилизации: в пользу ВСУ могут изымать транспортные средства

Text

06:27 В Раде рассказали, что не так с новым законопроектом о мобилизации

Text

02:05 Подготовка Беларуси к войне —эксперт рассказал, возможно ли наступление на Украину

Text

00:08 Лукашенко готовится к войне — эксперт рассказал о планах Беларуси

3 апреля 2024
Text
Эксклюзив

22:38 Будут ли в законопроекте о мобилизации электронные повестки — ответ Разумкова

Text

21:00 Готовность Беларуси к войне и объявит ли Путин новую мобилизацию — эфир Новини.LIVE

Text

20:00 Финальная версия закона о мобилизации — Дмитрий Разумков в эфире Новини.LIVE

Text

19:00 Наступит ли мир после договоренности Зеленского и Эрдогана — эфир Новини.LIVE

Text

14:39 Тищенко рассказал, кого считает виновным в теракте в Крокусе