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Экономическое бронирование не должно быть откупом от мобилизации, — Аликсийчук

Экономическое бронирование не должно быть откупом от мобилизации, — Аликсийчук

21 июня 2024 г. 14:04

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14:04 Экономическое бронирование не должно быть откупом от мобилизации, — Аликсийчук

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11:15 Дипломат Левченко сообщил, как трап самолета помог отличить двойника от Путина в КНДР

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10:52 Путин в КНДР — дипломат Левченко заявил о первом визите двойника диктатора за границу

Text

10:43 Сазонов объяснил, кого не нужно бронировать для скорейшего окончания войны

Text

08:00 Нападение на экс-бойца Кракена, военная полиция и бронирование — эфир Ранок.LIVE

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Социальное положение не должно являться критерием для отбора тех, кто должен защищать страну. Подходить к этому вопросу нужно очень осторожно, ведь бронирование не должно производить впечатление откупа от мобилизации.

Об этом рассказал член комитета ВРУ по вопросам государственной власти Александр Аликсийчук в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 21 июня.

Почему нужно быть осторожными с экономичным бронированием

По словам Александра Аликсийчука, к вопросу бронирования во время войны надо подходить осторожно, чтобы не создавать впечатление, что это — откуп от мобилизации. И чтобы у общества не возник вопрос, почему воевать и защищать страну должны исключительно люди с невысокими зарплатами. 

"Чтобы не говорили, что бедные воюют за богатых. Для меня лично это является ключевым моментом в подходе к обсуждению этого вопроса. Потому что социальное положение не должно быть градацией от того, кто должен защищать сегодня страну", — подчеркнул депутат.

Аликсийчук также отметил, что государство должно выполнять все льготы и финансовые обязательства перед военными.

Напомним, ранее военный ВСУ Кирилл Сазонов отмечал, что при бронировании от мобилизации следует обращать внимание не на уровень зарплаты, а на важность предприятия.

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13:50 Делали мужчин многодетными родителями — на Одесчине перекрыли схему выезда мужчин за границу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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