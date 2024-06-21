Экономическое бронирование не должно быть откупом от мобилизации, — Аликсийчук

Социальное положение не должно являться критерием для отбора тех, кто должен защищать страну. Подходить к этому вопросу нужно очень осторожно, ведь бронирование не должно производить впечатление откупа от мобилизации.

Об этом рассказал член комитета ВРУ по вопросам государственной власти Александр Аликсийчук в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 21 июня.

Почему нужно быть осторожными с экономичным бронированием

По словам Александра Аликсийчука, к вопросу бронирования во время войны надо подходить осторожно, чтобы не создавать впечатление, что это — откуп от мобилизации. И чтобы у общества не возник вопрос, почему воевать и защищать страну должны исключительно люди с невысокими зарплатами.

"Чтобы не говорили, что бедные воюют за богатых. Для меня лично это является ключевым моментом в подходе к обсуждению этого вопроса. Потому что социальное положение не должно быть градацией от того, кто должен защищать сегодня страну", — подчеркнул депутат.

Аликсийчук также отметил, что государство должно выполнять все льготы и финансовые обязательства перед военными.

Напомним, ранее военный ВСУ Кирилл Сазонов отмечал, что при бронировании от мобилизации следует обращать внимание не на уровень зарплаты, а на важность предприятия.

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