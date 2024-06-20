Ексміністр соцполітики заявив, що закон про економічне бронювання суперечить Конституції

Колишній міністр соціальної політики Андрій Рева заявил, що законопроєкт про економічне бронювання є антиконституційним. За його словами, він порушує 24-ту статтю Конституції України, яка гарантує рівність усіх громадян перед законом.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Рева про законопроєкт про економічне бронювання

Рева заявив, що надання людині права на невиконання обов'язків, передбачених законом або Конституцією, є привілеєм.

"Коли людина отримує право на невиконання обов'язків, передбачених законом чи Конституцією, — це називається привілеєм. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними ознаками тощо", — зазначив ексміністр соцполітики.

Нагадаємо, у Верховній Раді України у середу, 12 червня, зареєстрували законопроєкт про "економічне бронювання". У ньому пропонують надати можливість на бронювання зокрема і ФОПам.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко висловив свою стурбованість щодо можливих наслідків економічного бронювання, яке може стати формою відкупу від військової служби.