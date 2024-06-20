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Ексміністр соцполітики заявив, що закон про економічне бронювання суперечить Конституції

Ексміністр соцполітики заявив, що закон про економічне бронювання суперечить Конституції

20 червня 2024 р. 22:04

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22:04 Ексміністр соцполітики заявив, що закон про економічне бронювання суперечить Конституції

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17:50 Удари по нафтобазах РФ, образа Зеленського на США та нова біда для України — ефір Вечір.LIVE

Text

17:12 Обвал київського мосту — Попенко засудив роботу столичної влади

Text

17:03 Хто платить за відключення — підприємці чи клієнти

Text

13:08 Відкуп від служби — нардеп Демченко засудив ідею економічного бронювання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:15 Обвал мосту в Києві — нардеп Безгін розкритикував столичну владу за недбалість

Text

10:58 Демченко пояснив, який документ військовозобов'язані повинні пред'явити на кордоні

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10:00 Психолог Андрій Козінчук пояснив, чому скептично ставиться до створення військової поліції

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Колишній міністр соціальної політики Андрій Рева заявил, що законопроєкт про економічне бронювання є антиконституційним. За його словами, він порушує 24-ту статтю Конституції України, яка гарантує рівність усіх громадян перед законом.

Про це він розповів в ефірі  Вечір.LIVE.

Рева про законопроєкт про економічне бронювання

Рева заявив, що надання людині права на невиконання обов'язків, передбачених законом або Конституцією, є привілеєм.

"Коли людина отримує право на невиконання обов'язків, передбачених законом чи Конституцією, — це називається привілеєм. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними ознаками тощо", — зазначив ексміністр соцполітики.

Нагадаємо, у Верховній Раді України у середу, 12 червня, зареєстрували законопроєкт про "економічне бронювання". У ньому пропонують надати можливість на бронювання зокрема і ФОПам.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко висловив свою стурбованість щодо можливих наслідків економічного бронювання, яке може стати формою відкупу від військової служби. 

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22:45 Ухилянти за кордоном — У МВС відповіли, чи буде ЄС повертати чоловіків в Україну

22:43 В Україні запрацює військова поліція — які функції виконуватиме новий орган ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

22:32 У Харкові пролунав потужний вибух

22:05 США нададуть Україні пріоритет у постачанні ракет для Patriot і NASAMS

21:40 У Мінцифри розповіли, скільки часу займе бронювання працівників через "Дію"

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11:15 Обвал мосту в Києві — нардеп Безгін розкритикував столичну владу за недбалість

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