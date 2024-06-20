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Экс-министр соцполитики заявил, что закон об экономическом бронировании противоречит Конституции

Экс-министр соцполитики заявил, что закон об экономическом бронировании противоречит Конституции

20 июня 2024 г. 22:04

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22:04 Экс-министр соцполитики заявил, что закон об экономическом бронировании противоречит Конституции

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17:50 Удары по нефтебазам РФ, обиду Зеленского на США и новой беде для Украины — эфир Вечір.LIVE

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17:12 Обвал киевского моста — Попенко осудил работу столичных властей

Text

17:03 Кто платит за отключение — предприниматели или клиенты

Text

13:08 Откуп от службы — нардеп Демченко осудил идею экономического бронирования

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Text

11:15 Обвал моста в Киеве — нардеп Безгин раскритиковал столичную власть за халатность

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10:58 Демченко объяснил, какой документ военнообязанные должны предъявить на границе

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10:00 Психолог Андрей Козинчук объяснил, почему скептически относится к созданию военной полиции

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Бывший министр социальной политики Андрей Рева заявил, что законопроект об экономическом бронировании является антиконституционным. По его словам, он нарушает 24-ю статью Конституции Украины, которая гарантирует равенство всех граждан перед законом.

Об этом он рассказал в эфире  Вечір.LIVE.

Рева о законопроекте об экономическом бронировании

Рева заявил, что предоставление человеку права на неисполнение обязанностей, предусмотренных законом или Конституцией, является привилегией.

"Когда человек получает право на неисполнение обязанностей, предусмотренных законом или Конституцией, — это называется привилегией. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым признакам и тому подобное", — отметил экс-министр соцполитики.

Напомним, в Верховной Раде Украины в среду, 12 июня, был зарегистрирован законопроект о "экономическом бронировании". В нем предлагают предоставить возможность на бронирование, в том числе и ФЛПам.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко выразил свою обеспокоенность по поводу возможных последствий экономического бронирования, которое может стать формой откупа от военной службы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:23 В Украине ожидается сухая жаркая погода, однако не повсюду — синоптики дали прогноз на завтра

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