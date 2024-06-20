Экс-министр соцполитики заявил, что закон об экономическом бронировании противоречит Конституции

Бывший министр социальной политики Андрей Рева заявил, что законопроект об экономическом бронировании является антиконституционным. По его словам, он нарушает 24-ю статью Конституции Украины, которая гарантирует равенство всех граждан перед законом.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Рева о законопроекте об экономическом бронировании

Рева заявил, что предоставление человеку права на неисполнение обязанностей, предусмотренных законом или Конституцией, является привилегией.

"Когда человек получает право на неисполнение обязанностей, предусмотренных законом или Конституцией, — это называется привилегией. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым признакам и тому подобное", — отметил экс-министр соцполитики.

Напомним, в Верховной Раде Украины в среду, 12 июня, был зарегистрирован законопроект о "экономическом бронировании". В нем предлагают предоставить возможность на бронирование, в том числе и ФЛПам.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко выразил свою обеспокоенность по поводу возможных последствий экономического бронирования, которое может стать формой откупа от военной службы.