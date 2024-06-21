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Економічне бронювання не має бути відкупом від мобілізації, — Аліксійчук

Економічне бронювання не має бути відкупом від мобілізації, — Аліксійчук

21 червня 2024 р. 14:04

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14:04 Економічне бронювання не має бути відкупом від мобілізації, — Аліксійчук

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11:15 Дипломат Левченко повідомив, як трап літака допоміг відрізнити двійника від Путіна в КНДР

Text

10:52 Путін в КНДР — дипломат Левченко заявив про перший візит двійника диктатора за кордон

Text

10:43 Сазонов пояснив, кого не треба бронювати для швидкого закінчення війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Напад на ексбійця Кракену, військова поліція та бронювання — ефір Ранок.LIVE

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00:11 Камельчук розповів, чи ефективно використовуються міські бюджети під час війни

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Соціальний стан не має бути критерієм для відбору тих, хто має захищати країну. Підходити до цього питання треба дуже обережно, адже бронювання не має складати враження відкупу від мобілізації. 

Про це розповів член комітету ВРУ з питань організації державної влади Олександр Аліксійчук в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 21 червня. 

Чому треба бути обережними з економічним бронюванням

За словами Олександра Аліксійчука, до питання бронювання під час війни треба підходити обережно, щоб не створювати враження, що це — відкуп від мобілізації. І щоб в суспільства не виникло питання, чому воювати та захищати країну мають виключно люди з невисокими зарплатами. 

"Щоб не говорили, що бідні воюють за багатих. Для мене особисто це є ключовим моментом в підході до обговорення цього питання. Тому що соціальний стан не має бути градацією від того, хто має захищати сьогодні країну", — наголосив депутат.

Аліксійчук також зауважив, що держава має виконувати всі пільги та фінансові зобовʼязання перед військовими.

Нагадаємо, раніше військовий ЗСУ Кирило Сазонов зазначав, що при бронюванні від мобілізації треба звертати увагу не на рівень зарплати, а на важливість підприємства. 

Раніше ми писали, в яких випадках дії ТЦК та поліції вважаються законними, а в яких ситуаціях можна говорити про перевищення повноважень

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14:54 Трубін замість Луніна — відомі склади на матч збірних Словаччини та України

14:53 Зарплати українців різко зросли — кому тепер платять більше

14:51 Зеленський призначив нового начальника Управління держохорони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:50 Розікрали понад 16 мільйонів на ліхтарі — на Одещині судитимуть депутата та його посібників

14:43 Продаж фіктивних довідок — СБУ виявила нові схеми для ухилянтів

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14:04 Економічне бронювання не має бути відкупом від мобілізації, — Аліксійчук

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11:15 Дипломат Левченко повідомив, як трап літака допоміг відрізнити двійника від Путіна в КНДР

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Напад на ексбійця Кракену, військова поліція та бронювання — ефір Ранок.LIVE

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00:11 Камельчук розповів, чи ефективно використовуються міські бюджети під час війни

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23:04 День звільнення рабів у США та зустріч Байдена та Столтенберга — ефір Вечір.LIVE

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22:39 Рохов розповів, що впливає на роботу місцевих органів влади

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22:04 Ексміністр соцполітики заявив, що закон про економічне бронювання суперечить Конституції