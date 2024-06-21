Економічне бронювання не має бути відкупом від мобілізації, — Аліксійчук

Соціальний стан не має бути критерієм для відбору тих, хто має захищати країну. Підходити до цього питання треба дуже обережно, адже бронювання не має складати враження відкупу від мобілізації.

Про це розповів член комітету ВРУ з питань організації державної влади Олександр Аліксійчук в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 21 червня.

Чому треба бути обережними з економічним бронюванням

За словами Олександра Аліксійчука, до питання бронювання під час війни треба підходити обережно, щоб не створювати враження, що це — відкуп від мобілізації. І щоб в суспільства не виникло питання, чому воювати та захищати країну мають виключно люди з невисокими зарплатами.

"Щоб не говорили, що бідні воюють за багатих. Для мене особисто це є ключовим моментом в підході до обговорення цього питання. Тому що соціальний стан не має бути градацією від того, хто має захищати сьогодні країну", — наголосив депутат.

Аліксійчук також зауважив, що держава має виконувати всі пільги та фінансові зобовʼязання перед військовими.

Нагадаємо, раніше військовий ЗСУ Кирило Сазонов зазначав, що при бронюванні від мобілізації треба звертати увагу не на рівень зарплати, а на важливість підприємства.

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