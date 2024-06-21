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Сазонов пояснив, кого не треба бронювати для швидкого закінчення війни

Сазонов пояснив, кого не треба бронювати для швидкого закінчення війни

21 червня 2024 р. 10:43

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10:43 Сазонов пояснив, кого не треба бронювати для швидкого закінчення війни

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08:00 Напад на ексбійця Кракену, військова поліція та бронювання — ефір Ранок.LIVE

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00:11 Камельчук розповів, чи ефективно використовуються міські бюджети під час війни

20 червня 2024
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23:04 День звільнення рабів у США та зустріч Байдена та Столтенберга — ефір Вечір.LIVE

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22:39 Рохов розповів, що впливає на роботу місцевих органів влади

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22:04 Ексміністр соцполітики заявив, що закон про економічне бронювання суперечить Конституції

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Пліч-о-пліч у ЗСУ воюють чоловіки різних поколінь і воюють добре, проте молоді — більш витривалі. Проте при бронюванні від мобілізації треба звертати увагу не на рівень зарплати, а на важливість підприємства для оборони або забезпечення життєдіяльності суспільства.

Про це розповів військовий ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 21 червня. 

Мобілізація чоловіків молодше 25 років

В ефірі Ранок.LIVE Кирило Сазонов розповів, що серед його побратимів є як молоді бійці, так і люди старшого віку, які добре виконують бойові завдання разом. Водночас військовий наголосив, що чоловіків до 25 років мобілізують тільки за їхнім бажанням — по контракту. 

Також військовий висловився проти бронювання від мобілізації працівників підприємств, які не наближають перемогу України. 

"Або ми нескінченно затягуємо цю війну, даючи бронь кому завгодно: погонщикам верблюдів, вирощувачам страусів. Або ми збираємось максимально та за пів року звільняємо території. І всі по домівках, залишається невеличка частина професійних військових. Нам потрібно бронювати енергетиків, працівників оборонних підприємств та тих, хто працює на підприємствах безперервного циклу", — вважає Сазонов. 

За словами військового, до мобілізації треба підходити як до функціоналу, а не як до політики. 

Нагадаємо, юристи перелічили випадки, в яких випадках дії ТЦК та поліції вважаються законними, а в яких ситуаціях можна говорити про перевищення повноважень

Міністр МВС Ігор Клименко зробив заяву щодо демобілізації: за його словами, в Україні це поки неможливо через складну ситуацію на фронті та брак досвідчених військових. 

Раніше ми повідомляли, що на Волині викрили корупцію працівників територіального центру комплектування: у ТЦК просять громадян повідомляти про подібні факти.

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12:50 Вимагали 1000 доларів та погрожували вбити — поліцейські викрили двох одеситів

12:50 ПриватБанк блокує гроші клієнтів за кордоном — що важливо знати

12:35 Нападників на журналіста Садикова в Києві оголосили в міжнародний розшук — фото зловмисників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:20 Деколонізація триває — які міста Одещини можуть отримати нові назви

12:20 В Укренерго попередили про посилення відключень світла

12:15 В Україні впали ціни на популярний продукт — що стало доступніше

12:09 У Генштабі відзвітували про успішні удари ЗСУ по нафтооб'єктах в Росії

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