Сазонов пояснив, кого не треба бронювати для швидкого закінчення війни

Пліч-о-пліч у ЗСУ воюють чоловіки різних поколінь і воюють добре, проте молоді — більш витривалі. Проте при бронюванні від мобілізації треба звертати увагу не на рівень зарплати, а на важливість підприємства для оборони або забезпечення життєдіяльності суспільства.

Про це розповів військовий ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 21 червня.

Мобілізація чоловіків молодше 25 років

В ефірі Ранок.LIVE Кирило Сазонов розповів, що серед його побратимів є як молоді бійці, так і люди старшого віку, які добре виконують бойові завдання разом. Водночас військовий наголосив, що чоловіків до 25 років мобілізують тільки за їхнім бажанням — по контракту.

Також військовий висловився проти бронювання від мобілізації працівників підприємств, які не наближають перемогу України.

"Або ми нескінченно затягуємо цю війну, даючи бронь кому завгодно: погонщикам верблюдів, вирощувачам страусів. Або ми збираємось максимально та за пів року звільняємо території. І всі по домівках, залишається невеличка частина професійних військових. Нам потрібно бронювати енергетиків, працівників оборонних підприємств та тих, хто працює на підприємствах безперервного циклу", — вважає Сазонов.

За словами військового, до мобілізації треба підходити як до функціоналу, а не як до політики.

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