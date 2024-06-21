Сазонов объяснил, кого не нужно бронировать для скорейшего окончания войны

Бок о бок в ВСУ воюют мужчины разных поколений и воюют хорошо, однако молодые — более выносливы. Но при бронировании от мобилизации следует обращать внимание не на уровень зарплаты, а на важность предприятия для обороны или обеспечения жизнедеятельности общества.

Об этом рассказал военный ВСУ Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 21 июня.

Мобилизация мужчин моложе 25 лет

В эфире Ранок.LIVE Кирилл Сазонов рассказал, что среди его побратимов есть как молодые бойцы, так и люди старшего возраста, которые хорошо выполняют боевые задачи вместе. В то же время военный отметил, что мужчин до 25 лет мобилизуют только по их желанию — по контракту.

Также военный высказался против бронирования от мобилизации работников предприятий, которые не приближают победу Украины.

"Или мы бесконечно затягиваем эту войну, давая бронь кому угодно: погонщикам верблюдов, выращивателям страусов. Или мы собираемся максимально и за полгода освобождаем территории. И все по домам, остается небольшая часть профессиональных военных. Нам нужно бронировать энергетиков, работников оборонных предприятий и тех, кто работает на предприятиях непрерывного цикла", — считает Сазонов.

По словам военного, к мобилизации надо подходить как к функционалу, а не как к политике.

Напомним, юристы перечислили случаи, в каких случаях действия ТЦК и полиции считаются законными, а в каких ситуациях можно говорить о превышении полномочий.

Министр МВД Игорь Клименко сделал заявление о демобилизации: по его словам, в Украине это пока невозможно из-за сложной ситуации на фронте и нехватки опытных военных.

Ранее мы сообщали, что на Волыни разоблачили коррупцию работников территориального центра комплектования: в ТЦК просят граждан сообщать о подобных фактах.