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Сазонов объяснил, кого не нужно бронировать для скорейшего окончания войны

Сазонов объяснил, кого не нужно бронировать для скорейшего окончания войны

21 июня 2024 г. 10:43

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22:04 Экс-министр соцполитики заявил, что закон об экономическом бронировании противоречит Конституции

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17:50 Удары по нефтебазам РФ, обиду Зеленского на США и новой беде для Украины — эфир Вечір.LIVE

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17:03 Кто платит за отключение — предприниматели или клиенты

Бок о бок в ВСУ воюют мужчины разных поколений и воюют хорошо, однако молодые — более выносливы. Но при бронировании от мобилизации следует обращать внимание не на уровень зарплаты, а на важность предприятия для обороны или обеспечения жизнедеятельности общества.

Об этом рассказал военный ВСУ Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 21 июня.

Мобилизация мужчин моложе 25 лет

В эфире Ранок.LIVE Кирилл Сазонов рассказал, что среди его побратимов есть как молодые бойцы, так и люди старшего возраста, которые хорошо выполняют боевые задачи вместе. В то же время военный отметил, что мужчин до 25 лет мобилизуют только по их желанию — по контракту. 

Также военный высказался против бронирования от мобилизации работников предприятий, которые не приближают победу Украины. 

"Или мы бесконечно затягиваем эту войну, давая бронь кому угодно: погонщикам верблюдов, выращивателям страусов. Или мы собираемся максимально и за полгода освобождаем территории. И все по домам, остается небольшая часть профессиональных военных. Нам нужно бронировать энергетиков, работников оборонных предприятий и тех, кто работает на предприятиях непрерывного цикла", — считает Сазонов. 

По словам военного, к мобилизации надо подходить как к функционалу, а не как к политике. 

Напомним, юристы перечислили случаи, в каких случаях действия ТЦК и полиции считаются законными, а в каких ситуациях можно говорить о превышении полномочий.

Министр МВД Игорь Клименко сделал заявление о демобилизации: по его словам, в Украине это пока невозможно из-за сложной ситуации на фронте и нехватки опытных военных.

Ранее мы сообщали, что на Волыни разоблачили коррупцию работников территориального центра комплектования: в ТЦК просят граждан сообщать о подобных фактах.

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10:23 Украине грозит дефолт — кредиторы против предложений по долгу в $20 млрд

10:15 Жара и тьма — в Одесской ОВА ограничили использование электроэнергии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:08 Американка российского происхождения предстала перед судом РФ за донат Украине

10:07 За унижение работников работодателям грозят штрафы — Рада приняла законопроект

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