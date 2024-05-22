Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко объяснил, для чего мужчинам система "Оберіг" при пересечении границы. Он отметил, что людям следует интересоваться, внесена ли туда их информация.

Об этом Андрей Демченко рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 22 мая.

Важность системы "Оберіг"

Демченко отметил, что "Оберіг" — это дополнительный ресурс для Государственной пограничной службы Украины.

"Еще с марта между ГПСУ и Министерством обороны налажен такой информационный взаимообмен между базами данных и наши инспекторы могут проверить, не является ли документ поддельным, в том числе через систему "Оберіг", — добавил спикер.

Напомним, в апреле в Украине начал работу государственный реестр военнообязанных и призывников "Оберіг". Его создание заключается в полной цифровизации процессов.

Впоследствии его начала использовать ГПСУ. Реестр должен способствовать ускорению проверки мужчин в пропускных пунктах.