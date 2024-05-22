Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Демченко объяснил, для чего мужчинам система Оберіг при пересечении границы arrow
Демченко объяснил, для чего мужчинам система Оберіг при пересечении границы

Демченко объяснил, для чего мужчинам система Оберіг при пересечении границы

22 мая 2024 г. 10:08

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:54 Демченко прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью — существует ли опасность

Text

10:08 Демченко объяснил, для чего мужчинам система Оберіг при пересечении границы

Text

09:51 Пересечение границы с приложением Резерв+ — Демченко ответил, возможно ли это

Text

08:00 Мобилизация осужденных и почему Запад не будет сбивать ракеты РФ — эфир Новини.LIVE

21 мая 2024
Text

22:05 Запад рассматривает возможность производства оружия в Украине, — нардепка

Text

21:37 Нардеп рассказал, в каком случае все военнообязанные добровольно придут в ТЦК

Text

21:28 Когда компании начнут сдавать своих работников ТЦК, и что будет со светом в Украине — Просто новини

Text

17:50 Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

Text

14:20 Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:35 Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге

Text

10:54 Демченко прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью — существует ли опасность

Text

10:08 Демченко объяснил, для чего мужчинам система Оберіг при пересечении границы

Text

09:51 Пересечение границы с приложением Резерв+ — Демченко ответил, возможно ли это

Text

08:00 Мобилизация осужденных и почему Запад не будет сбивать ракеты РФ — эфир Новини.LIVE

21 мая 2024
Text

22:05 Запад рассматривает возможность производства оружия в Украине, — нардепка

Text

21:37 Нардеп рассказал, в каком случае все военнообязанные добровольно придут в ТЦК

Text

21:28 Когда компании начнут сдавать своих работников ТЦК, и что будет со светом в Украине — Просто новини

Text

17:50 Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

Text

14:20 Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:35 Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко объяснил, для чего мужчинам система "Оберіг" при пересечении границы. Он отметил, что людям следует интересоваться, внесена ли туда их информация.

Об этом Андрей Демченко рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 22 мая.

Важность системы "Оберіг"

Демченко отметил, что "Оберіг" — это дополнительный ресурс для Государственной пограничной службы Украины.

"Еще с марта между ГПСУ и Министерством обороны налажен такой информационный взаимообмен между базами данных и наши инспекторы могут проверить, не является ли документ поддельным, в том числе через систему "Оберіг", — добавил спикер.

Напомним, в апреле в Украине начал работу государственный реестр военнообязанных и призывников "Оберіг". Его создание заключается в полной цифровизации процессов.

Впоследствии его начала использовать ГПСУ. Реестр должен способствовать ускорению проверки мужчин в пропускных пунктах.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

10:57 Взрывы в Харьковской области — оккупанты обстреляли Чугуев и ранили семь человек

Text

10:54 Демченко прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью — существует ли опасность

10:50 Некоторые одесситы сегодня остались без воды до вечера — адреса отключений

10:37 Инвестиции во время войны — куда украинцы вкладывают деньги

10:36 Максимальная пенсия в Украине — кто получает такие выплаты в 2024 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:35 Зеленский подозревает генералов ВСУ в предоставлении ложных данных о фронте — The Economist

10:32 В Киеве мужчина поджег машину учителя своего сына — детали от полиции

10:20 Покупала товары по фейковым квитанциям — полиция задержала предприимчивую одесситку

10:16 ССО уничтожили полдивизиона российских ЗРК "Бук" за три недели — видео

Text

10:08 Демченко объяснил, для чего мужчинам система Оберіг при пересечении границы

10:57 Взрывы в Харьковской области — оккупанты обстреляли Чугуев и ранили семь человек

10:50 Некоторые одесситы сегодня остались без воды до вечера — адреса отключений

10:37 Инвестиции во время войны — куда украинцы вкладывают деньги

10:36 Максимальная пенсия в Украине — кто получает такие выплаты в 2024 году

10:35 Зеленский подозревает генералов ВСУ в предоставлении ложных данных о фронте — The Economist

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:32 В Киеве мужчина поджег машину учителя своего сына — детали от полиции

10:20 Покупала товары по фейковым квитанциям — полиция задержала предприимчивую одесситку

10:16 ССО уничтожили полдивизиона российских ЗРК "Бук" за три недели — видео

09:55 Сырский показал эмоциональное видео боевой работы ВСУ

09:50 Одесситы остались без света почти на целый день — график плановых и аварийных отключений

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько вы заработаете за 1 кг цветных металлов в конце мая

05:56 YPR-765 — нидерландские бронемашины, спасающие жизнь украинским военным

21 мая 2024
Эксклюзив

19:02 Что будет со светом в ближайшее время, – интервью с депутаткой ВР

16:30 Обновление документов призывника — как одесситам стать на учет в ЦПАУ

15:09 Украинцев предупредили об ухудшении качества мобильной связи и интернета — что говорят операторы

11:39 Microsoft представила новый компьютер с искусственным интеллектом — сколько он стоит

06:40 Цены на алюминий в конце мая — сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

06:36 Почему без освобождения Крыма Украина не выстоит — большое интервью Рефата Чубарова

05:56 "Ковровец" — что за корабль Черноморского флота уничтожила Украина

20 мая 2024

23:48 Отдых во время войны — стало известно, где проведут свои отпуска 2024 года одесситы

Text

10:54 Демченко прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью — существует ли опасность

Text

10:08 Демченко объяснил, для чего мужчинам система Оберіг при пересечении границы

Text

09:51 Пересечение границы с приложением Резерв+ — Демченко ответил, возможно ли это

Text

08:00 Мобилизация осужденных и почему Запад не будет сбивать ракеты РФ — эфир Новини.LIVE

21 мая 2024
Text

22:05 Запад рассматривает возможность производства оружия в Украине, — нардепка

Text

21:37 Нардеп рассказал, в каком случае все военнообязанные добровольно придут в ТЦК

Text

21:28 Когда компании начнут сдавать своих работников ТЦК, и что будет со светом в Украине — Просто новини

Text

17:50 Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

Text

14:20 Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:35 Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге