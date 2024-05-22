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Демченко пояснив, для чого чоловікам система Оберіг при перетині кордону

Демченко пояснив, для чого чоловікам система Оберіг при перетині кордону

22 травня 2024 р. 10:08

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21:37 Нардеп розповів, в якому випадку всі військовозобов'язані добровільно прийдуть в ТЦК

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21:28 Коли компанії почнуть видавати своїх працівників ТЦК, і що буде зі світлом в Україні — Просто новини

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17:50 Данилов, Буряченко та Гончаренко у прямому ефірі на Вечір.LIVE

Text

14:20 Прикордонники знищили два ворожі човни на Півдні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко пояснив, для чого чоловікам система "Оберіг" при перетині кордону. Він зазначив, що людям варто цікавитися, чи внесена туди їхня інформація.

Про це Андрій Демченко розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 22 травня.

Важливість системи "Оберіг"

Демченко зазначив, що "Оберіг" — це додатковий ресурс для Державної прикордонної служби України.

"Ще з березня між ДПСУ та Міністерством оборони налагоджено такий інформаційний взаємообмін між базами даних і наші інспектори можуть перевірити, чи не є документ підробленим, в тому числі через систему "Оберіг", — додав речник.

Нагадаємо, у квітні в Україні почав працювати державний реєстр військовозобов'язаних та призовників "Оберіг". Його створення полягає в повній цифровізації процесів.

Згодом його почала використовувати ДПСУ. Реєстр має сприяти прискоренню перевірки чоловіків на пропускних пунктах. 

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09:36 Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

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