Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко пояснив, для чого чоловікам система "Оберіг" при перетині кордону. Він зазначив, що людям варто цікавитися, чи внесена туди їхня інформація.

Про це Андрій Демченко розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 22 травня.

Важливість системи "Оберіг"

Демченко зазначив, що "Оберіг" — це додатковий ресурс для Державної прикордонної служби України.

"Ще з березня між ДПСУ та Міністерством оборони налагоджено такий інформаційний взаємообмін між базами даних і наші інспектори можуть перевірити, чи не є документ підробленим, в тому числі через систему "Оберіг", — додав речник.

Нагадаємо, у квітні в Україні почав працювати державний реєстр військовозобов'язаних та призовників "Оберіг". Його створення полягає в повній цифровізації процесів.

Згодом його почала використовувати ДПСУ. Реєстр має сприяти прискоренню перевірки чоловіків на пропускних пунктах.