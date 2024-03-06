Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону

Нещодавно в Україні запрацював електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", який допомагає прикордонникам попередити незаконний виїзд людей за кордон. Відтак, починаючи з середини лютого цього року Держприкордонслужбі вдалося викрити 230 підробних документів, частину з яких саме через відповідну систему.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE.

Як працює реєстр військовозобов'язаних "Оберіг"

За словами Демченка, через реєстру "Оберіг" прикордонники перевіряють лише військово-облікові документи, які надають особі право на перетин кордону. Перевірка, як зазначає, відбувається буквально у декілька кліків, що значно полегшує роботу ДПСУ.

"Це полегшує роботу прикордонників при перевірці осіб, які надають на контроль військово-облікові документи. З середини лютого цей інформаційний обмін запрацював, зараз він поширюється на всі пункти пропуску. За цей час було викрито 230 підробних документів", — сказав Демченко.

У той же час, він додав, що початок роботи відповідного реєстру практично не вплинув на кількість перетину кордону.

"Та кількість людей, яка перетинала кордон України на в'їзд і на виїзд, так і залишається на тому рівні. За останній період це коливання 70-80 тисяч осіб за добу в обох напрямках. Це чоловіки, жінки та іноземці", — сказав речник ДПСУ.

Нагадаємо, польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Станом на ранок, 6 березня, у чергах на території Польщі перебувають понад 2300 вантажних транспортних засобів.

Крім того, у ДПСУ зазначили, що у районі річки Тиси фіксують найбільшу кількість смертельних випадків незаконного перетину кордону.