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Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону

Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону

06 березня 2024 р. 12:31

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12:31 Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону

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18:23 Що буде з блокадою польського кордону і чи очікувати Україні на допомогу США — інтерв'ю Новини.LIVE

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12:31 Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону

Text

11:58 Ситуація на Авдіївському напрямку — яку тактику використовують ЗСУ

Text

11:21 Поляки блокують шість КПП на кордоні — скільки вантажівок перебувають у чергах

Text

10:51 Стало відомо, де фіксують найбільше смертельних випадків незаконного перетину кордону

Text

08:00 Масштабна пожежа у Києві та пенсіонери на обліку в ТЦК — ефір Новини.LIVE

5 березня 2024
Text

20:06 Загроза екологічного лиха в Україні та можливий вибух у Бортничах — ефір

Text

19:41 Знищення корабля "Сергій Котов". Які наступні цілі ГУР — ефір Новини.LIVE

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19:00 Ситуація у Верховні Раді й прослуховування Бігуса — прямий ефір Новини.LIVE

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Нещодавно в Україні запрацював електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", який допомагає прикордонникам попередити незаконний виїзд людей за кордон. Відтак, починаючи з середини лютого цього року Держприкордонслужбі вдалося викрити 230 підробних документів, частину з яких саме через відповідну систему. 

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE.

Як працює реєстр військовозобов'язаних "Оберіг"

За словами Демченка, через реєстру "Оберіг" прикордонники перевіряють лише військово-облікові документи, які надають особі право на перетин кордону. Перевірка, як зазначає, відбувається буквально у декілька кліків, що значно полегшує роботу ДПСУ. 

"Це полегшує роботу прикордонників при перевірці осіб, які надають на контроль військово-облікові документи. З середини лютого цей інформаційний обмін запрацював, зараз він поширюється на всі пункти пропуску. За цей час було викрито 230 підробних документів", — сказав Демченко. 

У той же час, він додав, що початок роботи відповідного реєстру практично не вплинув на кількість перетину кордону. 

"Та кількість людей, яка перетинала кордон України на в'їзд і на виїзд, так і залишається на тому рівні. За останній період це коливання 70-80 тисяч осіб за добу в обох напрямках. Це чоловіки, жінки та іноземці", — сказав речник ДПСУ. 

Нагадаємо, польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Станом на ранок, 6 березня, у чергах на території Польщі перебувають понад 2300 вантажних транспортних засобів. 

Крім того, у ДПСУ зазначили, що у районі річки Тиси фіксують найбільшу кількість смертельних випадків незаконного перетину кордону. 

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12:40 Скорочення виплат ВПО — в уряді готують важливе рішення

12:27 Третя штурмова знищила артбатарею ворога під Авдіївкою — унікальні кадри

12:27 Народний синоптик Наталія Діденко назвала регіони, де завтра вдарить весняний мороз

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:25 Жорсткі заходи з мобілізації — боєць ЗСУ поставив під сумнів необхідність

12:25 Перейменування вулиць Одеси — Асоціація родин захисників "Азовсталі" зробили заяву

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12:31 Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону

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11:58 Ситуація на Авдіївському напрямку — яку тактику використовують ЗСУ

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11:21 Поляки блокують шість КПП на кордоні — скільки вантажівок перебувають у чергах

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10:51 Стало відомо, де фіксують найбільше смертельних випадків незаконного перетину кордону

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08:00 Масштабна пожежа у Києві та пенсіонери на обліку в ТЦК — ефір Новини.LIVE

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20:06 Загроза екологічного лиха в Україні та можливий вибух у Бортничах — ефір

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19:41 Знищення корабля "Сергій Котов". Які наступні цілі ГУР — ефір Новини.LIVE

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18:26 Експерт пояснив, для чого потрібно атакувати нафтобази в Росії

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