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Рестр военнообязанных "Оберіг" — в ГПСУ рассказали об изменениях в пересечении границы

Рестр военнообязанных "Оберіг" — в ГПСУ рассказали об изменениях в пересечении границы

6 марта 2024 г. 12:31

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12:31 Рестр военнообязанных "Оберіг" — в ГПСУ рассказали об изменениях в пересечении границы

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11:58 Ситуация на Авдеевском направлении — какую тактику используют ВСУ

Text

11:21 Поляки блокируют шесть КПП на границе — сколько грузовиков находятся в очередях

Text

10:51 Стало известно, где фиксируют больше всего смертельных случаев незаконного пересечения границы

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08:00 Масштабный пожар в Киеве и пенсионеры на учете в ТЦК — эфир Новини.LIVE

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20:06 Угроза экологического бедствия в Украине и возможный взрыв в Бортничах — ефир

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19:41 Уничтожение корабля "Сергей Котов". Какие следующие цели ГУР — эфир Новини.LIVE

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Недавно в Украине заработал электронный реестр военнообязанных "Оберіг", помогающий пограничникам предупредить незаконный выезд людей за границу. Следовательно, начиная с середины февраля этого года Госпогранслужбе удалось разоблачить 230 поддельных документов, часть из которых именно через соответствующую систему.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE.

Как работает реестр военнообязанных "Оберіг"

По словам Демченко, через реестр "Оберіг" пограничники проверяют только военно-учетные документы, предоставляющие лицу право на пересечение границы. Проверка, как отмечается, происходит буквально в несколько кликов, что значительно облегчает работу ГПСУ.

"Это облегчает работу пограничников при проверке лиц, предоставляющих на контроль военно-учетные документы. С середины февраля этот информационный обмен заработал, сейчас он распространяется на все пункты пропуска. За это время было разоблачено 230 поддельных документов", — сказал Демченко.

В то же время он добавил, что начало работы соответствующего реестра практически не повлияло на количество пересечения границы.

"То количество людей, которое пересекало границу Украины на въезд и на выезд, так и остается на том уровне. За последний период это колебания 70-80 тысяч человек в сутки в обоих направлениях. Это мужчины, женщины и иностранцы", — сказал спикер ГПСУ.

Напомним, польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной. По состоянию на утро, 6 марта, в очередях на территории Польши находятся более 2300 грузовых транспортных средств.

Кроме того, в ГНСУ отметили, что в районе реки Тисы фиксируют наибольшее количество смертельных случаев незаконного пересечения границы.

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13:22 Называл бойцов Азова "нацистами" — СБУ сообщила о подозрении священнику УПЦ (МП)

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:00 Ситуация в Верховной Раде и прослушивание Бигуса — прямой эфир Новини.LIVE

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18:26 Эксперт объяснил, для чего нужно атаковать нефтебазы в России