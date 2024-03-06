Рестр военнообязанных "Оберіг" — в ГПСУ рассказали об изменениях в пересечении границы

Недавно в Украине заработал электронный реестр военнообязанных "Оберіг", помогающий пограничникам предупредить незаконный выезд людей за границу. Следовательно, начиная с середины февраля этого года Госпогранслужбе удалось разоблачить 230 поддельных документов, часть из которых именно через соответствующую систему.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE.

Как работает реестр военнообязанных "Оберіг"

По словам Демченко, через реестр "Оберіг" пограничники проверяют только военно-учетные документы, предоставляющие лицу право на пересечение границы. Проверка, как отмечается, происходит буквально в несколько кликов, что значительно облегчает работу ГПСУ.

"Это облегчает работу пограничников при проверке лиц, предоставляющих на контроль военно-учетные документы. С середины февраля этот информационный обмен заработал, сейчас он распространяется на все пункты пропуска. За это время было разоблачено 230 поддельных документов", — сказал Демченко.

В то же время он добавил, что начало работы соответствующего реестра практически не повлияло на количество пересечения границы.

"То количество людей, которое пересекало границу Украины на въезд и на выезд, так и остается на том уровне. За последний период это колебания 70-80 тысяч человек в сутки в обоих направлениях. Это мужчины, женщины и иностранцы", — сказал спикер ГПСУ.

Напомним, польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной. По состоянию на утро, 6 марта, в очередях на территории Польши находятся более 2300 грузовых транспортных средств.

Кроме того, в ГНСУ отметили, что в районе реки Тисы фиксируют наибольшее количество смертельных случаев незаконного пересечения границы.