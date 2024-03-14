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Юрист пояснив, як працює система "Оберіг" і чи можна з неї видалитися

Юрист пояснив, як працює система "Оберіг" і чи можна з неї видалитися

14 березня 2024 р. 19:53

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19:53 Юрист пояснив, як працює система "Оберіг" і чи можна з неї видалитися

Text

18:05 Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

Text

17:34 Як буде відбуватися демобілізація та хто залишиться на фронті — відповідь експертів

Text

12:30 Мобілізація в Україні — нардеп пояснив, як збільшити мотивацію у військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:05 Бабій розповів, чому досі не ухвалили законопроєкт про мобілізацію

Text

10:17 Нардеп заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів можуть повернути в законопроєкт

Text

09:13 Гуменюк прокоментувала спробу РФ дістатися правого берега Херсону

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Державна прикордонна служба розпочала використовувати електронний реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг". Він має сприяти  прискоренню перевірки чоловіків на пропускних пунктах. Наразі система працює у тестовому режимі. Наразі кінцевих висновків її роботи дати неможливо.

Правові особливості функціонування системи "Оберіг" журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Ігор Шавров. 

Як працює система "Оберіг" 

Прототип електронного реєстру військовозобовʼязаних не порушує законодавства України, оскільки система законодавчо врегульована. Вона є певною загальною базою даних, в якій зібрана уся інформація про чоловіків та жінок, які підлягають мобілізації, і з інших державних реєстрів.

"Тобто казати про те, що можна видалити "Дію" та усі дані пропадуть, неправильно. Тому що всі люди, які мають електронні документи, є в будь-якій базі. Навіть люди, які порушували правила дорожнього руху, є в реєстрі. І система "Оберіг" обʼєднує всі ці дані", — сказав Ігор Шавров. 

Чи можна видалитися з "Оберегу"

Система "Оберіг" влаштована так, що видалити себе з неї самостійно неможливо. Її робота влаштована таким чином, що автоматично обʼєднує всю наявну інформацію.

Не потрапити в цей реєстр можуть лише громадяни, про яких у держави нема інформації. Всі інші військовозобовʼязані мають бути у системі. 

Українські прикордонники почали використовувати електронний реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг". Він має допомогти у швидкій перевірці чоловіків на пропускних пунктах.

Також ми розповідали, які головні плюси та мінуси електронного реєстру військовозобов'язаних.

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19:55 У Ризі відбулася акція протесту через постачання складових для зброї РФ

19:45 Одеса в п'ятірці лідерів за наданням грошей на допомогу ЗСУ

19:37 Російські добровольці створюють гуманітарний коридор для цивільного населення РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:32 Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні не менше чотирьох заводів

Оновлено

19:14 Повітряна тривога в Миколаївській області — загроза атаки дронів

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19:53 Юрист пояснив, як працює система "Оберіг" і чи можна з неї видалитися

Text

18:05 Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

Text

17:34 Як буде відбуватися демобілізація та хто залишиться на фронті — відповідь експертів

Text

12:30 Мобілізація в Україні — нардеп пояснив, як збільшити мотивацію у військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:05 Бабій розповів, чому досі не ухвалили законопроєкт про мобілізацію

Text

10:17 Нардеп заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів можуть повернути в законопроєкт

Text

09:13 Гуменюк прокоментувала спробу РФ дістатися правого берега Херсону

Text

08:06 Що насправді відбувається зараз у Верховній Раді — ефір Новини.LIVE

13 березня 2024
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23:09 В 3 ОШБр розповіли невідомі подробиці битви за Авдіївку