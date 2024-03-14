Юрист пояснив, як працює система "Оберіг" і чи можна з неї видалитися

Державна прикордонна служба розпочала використовувати електронний реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг". Він має сприяти прискоренню перевірки чоловіків на пропускних пунктах. Наразі система працює у тестовому режимі. Наразі кінцевих висновків її роботи дати неможливо.

Правові особливості функціонування системи "Оберіг" журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Ігор Шавров.

Як працює система "Оберіг"

Прототип електронного реєстру військовозобовʼязаних не порушує законодавства України, оскільки система законодавчо врегульована. Вона є певною загальною базою даних, в якій зібрана уся інформація про чоловіків та жінок, які підлягають мобілізації, і з інших державних реєстрів.

"Тобто казати про те, що можна видалити "Дію" та усі дані пропадуть, неправильно. Тому що всі люди, які мають електронні документи, є в будь-якій базі. Навіть люди, які порушували правила дорожнього руху, є в реєстрі. І система "Оберіг" обʼєднує всі ці дані", — сказав Ігор Шавров.

Чи можна видалитися з "Оберегу"

Система "Оберіг" влаштована так, що видалити себе з неї самостійно неможливо. Її робота влаштована таким чином, що автоматично обʼєднує всю наявну інформацію.

Не потрапити в цей реєстр можуть лише громадяни, про яких у держави нема інформації. Всі інші військовозобовʼязані мають бути у системі.

Українські прикордонники почали використовувати електронний реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг". Він має допомогти у швидкій перевірці чоловіків на пропускних пунктах.

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