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Юрист объяснил, как работает система "Оберіг" и можно ли из нее удалиться

Юрист объяснил, как работает система "Оберіг" и можно ли из нее удалиться

14 марта 2024 г. 19:53

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19:53 Юрист объяснил, как работает система "Оберіг" и можно ли из нее удалиться

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18:05 Эксперт рассказал о четырех страхах военнообязанных перед мобилизацией

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17:34 Как будет происходить демобилизация и кто останется на фронте — ответ экспертов

Text

12:30 Мобилизация в Украине — нардеп объяснил, как увеличить мотивацию у военных

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Text

11:05 Бабий рассказал, почему до сих пор не приняли законопроект о мобилизации

Text

10:17 Нардеп заявил, что ограничение управления авто для уклонистов могут вернуть в законопроект

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09:13 Гуменюк прокомментировала попытку РФ добраться до правого берега Херсона

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Государственная пограничная служба начала использовать электронный реестр военнообязанных "Оберіг". Он должен способствовать ускорению проверки мужчин в пропускных пунктах. В настоящее время система работает в тестовом режиме. Пока конечных выводов ее работы дать невозможно.

Правовые особенности функционирования системы "Оберіг" журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат Игорь Шавров.

Как работает система "Оберіг"

Прототип электронного реестра военнообязанных не нарушает законодательство Украины, поскольку система законодательно урегулирована. Она является определенной общей базой данных, в которой собрана вся информация о мужчинах и женщинах, подлежащих мобилизации, и других государственных реестров.

"То есть говорить о том, что можно удалить "Дії" и все данные пропадут, неправильно. Потому что все люди, имеющие электронные документы, есть в любой базе. Даже люди, которые нарушали правила дорожного движения, есть в реестре. И система "Оберіг" объединяет все эти данные", — сказал Игорь Шавров.

Можно ли удалиться из "Оберіга"

Система "Оберіг" устроена так, что удалить себя из нее самостоятельно невозможно. Ее работа устроена таким образом, что автоматически объединяет всю имеющуюся информацию.

Не попасть в этот реестр могут только граждане, о которых у государства нет информации. Все остальные военнообязанные должны быть в системе.

Украинские пограничники начали использовать электронный реестр военнообязанных "Оберіг". Он должен помочь в скорейшей проверке мужчин на пропускных пунктах.

Также мы рассказывали, какие главные плюсы и минусы электронного реестра военнообязанных.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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