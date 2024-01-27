Чернев в эфире Новини.LIVE ответил, пойдут ли депутаты на фронт

Народный депутат Егор Чернев стал гостем студии Новини.LIVE. Он рассказал, что сейчас происходит с новым законопроектом о мобилизации и пойдут ли депутаты на войну.

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Известно, что Верховная Рада скоро примет новый законопроект о мобилизации в Украине. Однако с ним оказалось много проблем, которые пока не могут решить парламентарии.

В свою очередь нардеп прокомментировал, на какой стадии сейчас находится новый закон и ответил на предложение отправить всех депутатов на фронт.

Напомним, Украина начала строительство мощных оборонительных сооружений по всей линии фронта, включая Волынскую, Ровенскую и Житомирскую области. Зачем — рассказал Егор Чернев журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.