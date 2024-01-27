Чернєв в ефірі Новини.LIVE відповів, чи підуть депутати на фронт

Народний депутат Єгор Чернєв став гостем студії Новини.LIVE. Він розповів, що наразі відбувається з новим законопроєктом про мобілізацію та чи підуть депутати на війну.

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Відомо, що Верховна Рада незабаром ухвалить новий законопроєкт про мобілізацію в Україні. Проте з ним виявилося багато проблем, які досі не можуть вирішити парламентарі.

Своєю чергою нардеп прокоментував, на якій стадії зараз перебуває новий закон та відповів на пропозицію відправити всіх депутатів на фронт.

Нагадаємо, Україна розпочала будівництво потужних оборонних споруд по усій лінії фронту, включно з Волинською, Рівненською та Житомирською областями. Для чого — розповів Єгор Чернєв журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.