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Вооруженные нападения, угрозы и скандалы из-за наличных денег — что не так с киевскими маршрутками

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Нападения с оружием, угрозы, битва за наличные и пьяные водители. Это все о киевских маршрутках. Делается это ради того, чтобы держать контроль над огромным рынком налички, который государственное руководство до сих пор не взяло под свой контроль.

Журналисты проекта "Наша Справа" Новини.LIVE рассказали, что не так со столичными маршрутками и к каким действиям прибегают перевозчики, чтобы не делиться прибылью.

Что не так с оплатой за проезд в киевских маршрутках

Известно, что в Киеве в мае 2023 года произошел скандал в одной из маршруток из-за оплаты за проезд наличными. По словам свидетелей, водитель закрыл дверь автобуса и не выпускал пассажиров, ведь, якобы некоторые из пассажиров не заплатил за проезд. Вследствие этого из-за такого события водитель маршрутки получил выговор. 

По словам соучредителя ОО "Пассажиры Киева" Александра Гречко, многие украинские города уже ввели безналичную оплату в частных маршрутках, однако Киев оттянул эту процедуру до конца войны.

"То есть, когда сейчас некоторые города продолжают изменения, то в городе Киеве это все, наоборот, максимально затормаживают и не хотят делать. К примеру, очень интересен факт, что есть перевозчики, которые работают в Киеве и других городах, и почему-то в других городах никто не мешает установить им валидаторы и работать. А в Киеве они исключительно работают за наличные", — объяснил Гречко.

Также в Киеве еще в октябре 2022 года разрешили оплачивать за проезд банковской карточкой во всех видах и маршрутах коммунального общественного транспорта, однако такие нововведения не подействовали в маршрутках. Сейчас они до сих пор работают за наличную оплату.

"Мы насчитали, что в Киеве объем этого рынка кэша наличных у частных перевозчиков достигает нескольких миллиардов гривен в год. Это оборот по городу Киеву. Потом, когда выросли тарифы в два раза, можно сказать, что объем наличности также вырос в два раза, что-то типа 6 или 7 миллиардов гривен", — отметил эксперт в области городского транспорта Дмитрий Беспалов.

Скандальные столкновения между частными перевозчиками

Кроме того, с маршрутным такси связаны вооруженные нападения и угрозы. Такие инциденты возникают из-за споров между перевозчиками относительно распределения рынка налички.

"Все проблемы общественного транспорта связаны в поле денег. Если мы вспомним о стрельбе в Броварах, когда перевозчики стрелялись между собой, то это явная история. Но там есть очень много неявных историй: подожженные транспортные средства, есть физические повреждения для людей. А почему так? Потому что это очень большой рынок с большим объемом наличных денег", — сказал Беспалов.

Еще в октябре в 2021 году в автобус компании-перевозчика "Транссити" ворвалось около 20 молодых мужчин. Они начали стрелять прямо в транспорте, в результате чего были пострадавшие среди работников. 

В таком преступлении были заподозрены сотрудники конкурентной компании "Авен-Езер". Перед этим в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА разорвали договор с этой компанией из-за нарушений, которые обнаружила аудиторская служба. 

"Авен-Езер" стал пятым и последним представителем мафиозного маршрутного синдиката, чьи юридические диверсии город "разбил" в суде", — отметили на сайте КГГА.

Однако, по словам перевозчиков, с них требовали мзду, но они отказались из-за чего были и наказаны.

Что об этом говорят в КГГА

Но не со всеми компаниями разрывают договор по принципу недобросовестной работы. По словам депутата Киевсовета Ксении Семеновой, есть некоторая предвзятость в отношении сотрудничества с частными перевозчиками.

"Недавно я начала получать от жителей Соломенского района сообщения о том, что один из популярных маршрутов 442, что там с частным перевозчиком разрывают договор из-за того, что он не обеспечил условий для людей с инвалидностью. Дело в том, что большинство перевозчиков на большинстве маршрутов Киева не обеспечивают условий для людей с инвалидностью. При этом договоры по этому же признаку с другими перевозчиками не разрывают. То есть определенная предвзятость все же есть", — объяснила Семенова.

Также журналисты проекта "Наша Справа" узнали, кто сейчас работает на транспортном рынке Киева. По информации КГГА, договор был заключен с 12 компаниями.

В то же время не всегда можно понять, по какому принципу выбирают маршруты для конкурса, поскольку есть случаи, когда перевозчики дублируют коммунальный транспорт. 

"Прежде всего, это очень много раз можно было увидеть на улицах города, когда маршрутка частная едет впереди коммунального автобуса или троллейбуса, забирает пассажиров, и на автобус или троллейбус остаются только льготники. То есть это называется паразитирование", — рассказал соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

Кто должен решать проблемы с общественным транспортом в Киеве

На такую ситуацию с частными перевозчиками может повлиять глава Департамента транспорта КГГА Руслан Кандибор, однако несмотря на много обращений, нет никакой реакции от него на эти проблемы. 

"Если глава департамента не реагирует на проблемы, не реагирует на обращения, то меняйте его. Сколько можно игнорировать запросы общественности? Городской голова это игнорирует, ему руководитель нравится. Он пообещал усилить коммуникацию. Как будто проблема в коммуникации", — возмутилась депутат КГГА Ксения Семенова.

Из-за такого бездействия киевляне неоднократно создавали петиции с требованием уволить с должности Руслана Кандибора, однако такие обращения были безрезультатными.

Поэтому качество автопарка не становится лучше, пассажиры и дальше продолжают ездить в неудобном транспорте, который иногда разваливается во время поездки. В то же время люди, которые отвечают за общественный транспорт в Киеве, продолжают закрывать глаза на многочисленные проблемы.

Напомним, ранее депутат Киевсовета заявила, что решение об остановке маршруток во время воздушной тревоги в Киеве является "неадекватным". Такое решение объясняют безопасностью киевлян, однако это делается для снятия ответственности с определенного коммунального предприятия.

Также депутат Киевсовета Андрей Витренко рассказал, кто именно виноват в аварии киевского метро. В КГГА назвали фамилии тех, кто должен нести ответственность.

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